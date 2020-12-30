Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома
Отмечается, что контракт заключили в рамках Государственного оборонного заказа.
Береговой ракетный комплекс “Нептун” предназначен для контроля территориальных вод и способен уничтожать крейсера, эсминцы, фрегаты и корветы.
“Нептун оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км”, – отметили в Укроборонпроме.
Они приняты на вооружение ВСУ 23 августа 2020 года. Первая партия “Нептунов” поступит в войска уже в 2021 году. В частности, речь идет об унифицированных пусковых установках, транспортных, зарядных машинах и подвижном командном пункте, в котором сосредотачивается вся информация, необходимая для работы комплекса.
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