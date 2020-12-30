Министерство обороны Украины заключило контракт с Государственным Киевским конструкторским бюро "Луч" о поставках в армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун".

Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома

Отмечается, что контракт заключили в рамках Государственного оборонного заказа.

Береговой ракетный комплекс “Нептун” предназначен для контроля территориальных вод и способен уничтожать крейсера, эсминцы, фрегаты и корветы.

“Нептун оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км”, – отметили в Укроборонпроме.

Они приняты на вооружение ВСУ 23 августа 2020 года. Первая партия “Нептунов” поступит в войска уже в 2021 году. В частности, речь идет об унифицированных пусковых установках, транспортных, зарядных машинах и подвижном командном пункте, в котором сосредотачивается вся информация, необходимая для работы комплекса.