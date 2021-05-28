Розбудова власної медіаімперії, яка нещодавно поповнилася виданням "Українська правда", - не єдина сфера діяльності гендиректора Dragon Capital Томаша Фіали. Окрему нішу в ній займають відносини з громадськими організаціями.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Медіаімперія Томаша Фіали”.

Так, група компаній Dragon Capital Фіали в грудні кожного року звітує в пресрелізах про доволі щедре фінансування “проєктів економічного і соціального розвитку України”.

Йдеться про різноманітні проєкти антикорупційного, реформаторського та медійного спрямування.

Зокрема, в компанії згадують такі громадські організації, як: Центр економічної стратегії, VoxUkraine та її проєкт VoxCheck, Центр протидії корупції, Transparency International, проєкт “Нові Лідери” тощо.

Щороку Dragon Capital звітує про десятки мільйонів гривень, які виділяє цим та іншим організаціям. Проте в даному разі йдеться не про фантастичну щедрість, а про цікаві взаємозв’язки.

Наприклад, членом редколегії ГО “Вокс Україна” та її наглядової ради є Олена Білан, яка водночас є й головним економістом Dragon Capital (працює в компанії з 2006 року).

А в ГО “Центр економічної стратегії” співзасновником є сам Томаш Фіала. Він же заодно є і членом наглядової ради “ЦЕС” (а саме її головою). До складу наглядової ради також входить уже згадана Олена Білан.

У ГО “Тренсперенсі Інтернешнл Україна” Фіала вказаний просто як “член команди”. Проте на сайті Київської школи економіки можна знайти згадки про те, що Фіала був обраний членом правління Transparensy International Україна у жовтні 2016 року та переобраний у 2018-му на два роки. Те ж саме вказано в дописі на сторінці ТІ Україна у Facebook.

#Букви направили запити до низки громадських організацій з приводу їх фінансування компанією Фіали. В ГО “Центр економічної стратегії” підтвердили, що отримували таке фінансування, й вказали, що всі дані опубліковані на їхньому офіційному сайті. Так, у 2020 році “ЦЕС” отримав від Томаша Фіали та компаній групи Dragon Capital “благодійних внесків” на суму в понад 4 млн 799 тис. грн.

Відповідь від інших організацій наразі не надійшла.

У переліку тих, кому надає фінансування Dragon Capital, є і Київська школа економіки, яка не є громадською організацією і президентом якої є Тимофій Милованов (колишній міністр економіки, а нині радник голови Офісу президента України).

Милованов відомий низкою неоднозначних висловлювань. Із останнього – він нещодавно назвав Юлію Тимошенко “бабусею корупції”, а також викликав журналіста Юрія Бутусова “на інтелектуальну дуель” після звинувачень у корупції.

До слова, у жовтні 2020 року Томаш Фіала увійшов до складу ради директорів Київської школи економіки.

Не можна не згадати і Європейську бізнес асоціацію, президентом якої є Фіала. Президентом ЄБА він є з 2010 року, за винятком невеликої перерви у 2015-2016 роках, яка збіглася в часі зі скандалом навколо набуття Фіалою права власності на горище в центрі Києва.

Тоді юрист Владислав Дулапчій писав, що Фіала незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживав (йдеться про незаконне приєднання горища). А рішення про визнання права власності на горище за Фіалою виніс скандально відомий суддя Сергій Вовк.