Соответствующее заявление опубликовано на сайте банка.

Как сообщалось ранее, 3 июня Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями Хмельницкой области позвонил главе правления “Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру из-за жалобы бизнесменов на условия погашения кредита.

Спустя два дня Наблюдательный совет банка опубликовал обращение к клиентам и партнерам — своеобразный ответ на звонок президента.

В набсовете отметили, что банк “понимает, что бизнес испытывает финансовые трудности из-за ограничительные меры, введенные на время кризиса, вызванного COVID-19” и подчеркнули, что клиенты могут обращаться к ним через официальные каналы коммуникации.

“Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления Банка”, — подчеркнули в набсовете.

Также в наблюдательном совете указали на то, что правление банка занимается решение текущих бизнес-дел “таким образом, чтобы учесть как интересы Банка, так и интересы клиента”, и набсовет поддерживает правление в этом.