Видеохостинг Youtube запускает функцию "контролируемый опыт". Она призвана помогать родителям управлять контентом, который могут просматривать их дети.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что новая функция создана для родительского контроля за действиями детей-подростков, которые уже слишком взрослые для Youtube Kids, но еще не могут получить полного доступа к контенту видеохостинга.

Разработчики добавляют, что функция появится в раннем бета-доступе в ближайшее время. С ее помощью родители смогут по своему усмотрению фильтровать доступный для ребенка видеоконтент.

В частности, родители смогут выбрать полный доступ к одной из трех категорий:

“Исследование” – для детей 9-13 лет. Выбрав этот уровень, дети смогут просматривать “видеоблоги, учебные пособия, игровые видео, музыкальные клипы, новости, образовательный контент и т.д.”;

“Увидеть больше” – для детей от 13 лет. На этом уровне ребенок получит доступ к “более широкому спектру видео, а также сможет просматривать прямые трансляции для вышеупомянутых категориях”;

“Большая часть YouTube” – для подростков старшего возраста. На этом уровне ребенок получит доступ ко всему контенту, кроме видео с возрастными ограничениями (21+). В компании добавили, что категория будет содержать видео на “деликатные темы, которые могут подходить только для подростков старшего возраста”.

Компания предупредила, что сначала функция может работать со сбоями, но специалисты будут настойчиво ее совершенствовать. При этом родители все равно оставляют ребенку право выбора контента, но будут уверены, что их чадо не сможет посмотреть видео на слишком щепетильные темы.