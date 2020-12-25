Комики "Квартала 95" резко высмеяли протест активистов SaveФОП, который устроили у стен дворца "Украина" во время их концерта.

Об этом комики пошутили в новом выпуске программы ЧистоNews, информируют #Буквы.

Так, Степан Казанин и Ирина Сопонару отметили, что 22 декабря во дворце “Украина” состоялся концерт “Квартала”, а под стенами концерт-холла протестовали активисты SaveФОП.

“То есть концерт был и во дворце, и вне его стен”, – сказал Казанин.

Сопонару отметила, что “Квартал” не совсем понял недовольство протестующих.

“Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней и некоторые заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский”, – отметила она.