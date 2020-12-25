Об этом комики пошутили в новом выпуске программы ЧистоNews, информируют #Буквы.
Так, Степан Казанин и Ирина Сопонару отметили, что 22 декабря во дворце “Украина” состоялся концерт “Квартала”, а под стенами концерт-холла протестовали активисты SaveФОП.
“То есть концерт был и во дворце, и вне его стен”, – сказал Казанин.
Сопонару отметила, что “Квартал” не совсем понял недовольство протестующих.
“Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней и некоторые заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский”, – отметила она.
- Вечером 22 декабря активисты движения SaveФОП пришли с акцией протеста под стены дворца “Украина”. Локацию митингующие выбрали неслучайно. В то время во дворце “Украина” проходит концерт “Квартала 95”, которым до президентства руководил Владимир Зеленский.
- Сотни правоохранителей и нацгвардейцев окружили кордоном дворец “Украина”. Они были там до прихода митингующих.
- Известная певица София Ротару выступила на новогоднем концерте “95 Квартала” сразу после выступления в Москве.