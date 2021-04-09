Об этом сообщает американский телеканал СNN.
В недавнем интервью Якобсон говорила о том, что Байден назначил ее специальным координатором и ключевым должностным лицом, отвечающим за решение вопросов на южной границе – в частности, неконтролируемым притоком нелегальных мигрантов. По договоренности, президент назначил ее на первые 100 дней своей работы. Это до 30 апреля, потому Якобсон объявила, что идет в отставку.
Она сказала, что это не политическое, а формальное решение, так как администрация поддерживает ее действия и будет продолжать нынешнюю иммиграционную политику.
“Я ухожу с оптимизмом. Это направление политики, безусловно, правильное для нашей страны”, – сказала Якобсон.
Информацию об отставке Якобсон подтвердил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
“Президент Байден попросил вице-президента Камалу Харрис возглавить работу администрации по нашим усилиям с Мексикой и Северным треугольником, что свидетельствует о том значении, которое эта администрация придает улучшению условий в регионе”, – сказал Салливан.
Он также отметил, что Якобсон работала с такими странами, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор, чтобы остановить поток мигрантов. Харрис взяла на себя более крупные страны.
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