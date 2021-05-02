Трансляція велася на сайті Національного управління США з аеронавтики й дослідженню космічного простору (NASA).
Апарат з чотирма астронавтами на борту відокремився від МКС в автоматичному режимі о 20:35 1 травня за часом Східного узбережжя США (о 3:35 за київським часом 2 травня).
В екіпаж корабля входять американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і японець Соїті Ногуті.
Приводнення корабля планується приблизно через шість з половиною годин, (о 9:57 за Києвом), в районі Мексиканської затоки біля узбережжя Флориди.
- 24 квітня корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX Ілона Маска з чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Агентство NASA і комерційна компанія Ілона Маска SpaceX здійснили успішний запуск корабля Crew Dragon 23 квітня. Приблизно через добу він долетів до МКС. Crew Dragon пристикувався в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента Міжнародної космічної станції.
- Раніше повідомлялося, що NASA обрало компанію SpaceX Ілона Маска для розробки корабля, який доставить астронавтів до Місяця.