Об этом в комментарии #Буквам сообщил специалист по монтажу Владислав Константинов.
Как сообщалось ранее, 23 июня в Сети появилось видео, на котором глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна” и “вообще красотка”.
Вечером того же дня Корниенко прокомментировал видеозапись, вызвавшую резонанс в Сети, заявив, что “запись была смонтирована, а фразы – вырваны из контекста”. При этом глава партии “Слуга народа” принес публичные извинения за то, что сказал. Давид Арахамия также утверждал, что запись является монтажом.
В то же время было известно, что фрагмент видеозаписи — запись прямой трансляции мероприятия и смонтировать его не представляется возможным. 24 июня Корниенко подтвердил это, но также сообщил, что между репликами, которые попали на запись, была продолжительная пауза и некоторых моментов на видео нет.
“На том видео, которое распространено, нет вообще этого момента. Возможно, он потерялся при стриме”, – предположил глава “Слуги народа”.
#Буквы обратились к монтажеру Владиславу Константинову с просьбой проанализировать видеозапись на предмет того, была ли она смонтирована. Специалист сообщил, что следов монтажа на записи нет.
“По видео в основном видно по губам, что это не монтаж. В начале, на моменте, когда камера отворачивается, слышно по интершуму, что это не монтаж. Скрип стульев, эхо помещения”, — отметил он.
Вторая версия, озвученная Корниенко, также не нашла подтверждения.
“Прерваться стрим, я думаю, не могу. Он прерывается по-другому. Как минимум, было бы слышно, что запись прервалась, а тут четкий кусок диалога”, — добавил Константинов.
- Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.
- 24 июня Корниенко заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос и нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко раскритиковали коллег по парламенту за сексистские реплики.
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