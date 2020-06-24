На видео разговора Александра Корниенко и Давида Арахамии, на которой они обсуждают внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой и николаевского политика Татьяны Домбровской, нет признаков монтажа.

Об этом в комментарии #Буквам сообщил специалист по монтажу Владислав Константинов.

Как сообщалось ранее, 23 июня в Сети появилось видео, на котором глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна” и “вообще красотка”.

Вечером того же дня Корниенко прокомментировал видеозапись, вызвавшую резонанс в Сети, заявив, что “запись была смонтирована, а фразы – вырваны из контекста”. При этом глава партии “Слуга народа” принес публичные извинения за то, что сказал. Давид Арахамия также утверждал, что запись является монтажом.

В то же время было известно, что фрагмент видеозаписи — запись прямой трансляции мероприятия и смонтировать его не представляется возможным. 24 июня Корниенко подтвердил это, но также сообщил, что между репликами, которые попали на запись, была продолжительная пауза и некоторых моментов на видео нет.

“На том видео, которое распространено, нет вообще этого момента. Возможно, он потерялся при стриме”, – предположил глава “Слуги народа”.

#Буквы обратились к монтажеру Владиславу Константинову с просьбой проанализировать видеозапись на предмет того, была ли она смонтирована. Специалист сообщил, что следов монтажа на записи нет.

“По видео в основном видно по губам, что это не монтаж. В начале, на моменте, когда камера отворачивается, слышно по интершуму, что это не монтаж. Скрип стульев, эхо помещения”, — отметил он.

Вторая версия, озвученная Корниенко, также не нашла подтверждения.