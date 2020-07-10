Средиземноморская флотилия НАТО зайдет в одесский порт после военных учений в Черном море.

Об этом сообщает испанское издание ABC.

Уточняется, что флотилия НАТО состоит из четырех кораблей: двух противоминных SNMCMG и двух эскортных SNMG.

Возглавляет натовскую группу фрегат “Альваро-де-Басан” (F-101).

Сообщается, что первоначально корабли будут участвовать в ряде учений, которые организовываются в Черном море странами-членами и партнерами НАТО. В частности, украинские учения называются Sea Shield.

Согласно плану, военные корабли НАТО должны покинуть Черное море через три недели. Перед этим флотилия посетит порт Одессы.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.