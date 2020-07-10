Об этом сообщает испанское издание ABC.

Уточняется, что флотилия НАТО состоит из четырех кораблей: двух противоминных SNMCMG и двух эскортных SNMG.

Возглавляет натовскую группу фрегат “Альваро-де-Басан” (F-101).

Сообщается, что первоначально корабли будут участвовать в ряде учений, которые организовываются в Черном море странами-членами и партнерами НАТО. В частности, украинские учения называются Sea Shield.

Согласно плану,  военные корабли НАТО должны покинуть Черное море через три недели. Перед этим флотилия посетит порт Одессы.

Фото: ABC

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.