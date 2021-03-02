Геннадий Корбан — бизнесмен, бывший лидер партии "УКРОП", руководитель аппарата Днепропетровской областной государственной администрации во времена Игоря Коломойского — стал владельцем 50% компании, которой принадлежат торговые марки и логотипы сети магазинов техники и электроники "Цитрус". В "Цитрусе" заявляют, что это незаконно.

#Буквы рассказывают, что известно об этой ситуации.

Покупка “ЗТ-ИНВЕСТ”

По данным из открытых реестров, на днях Корбан получил в собственность 50% ООО “ЗТ-ИНВЕСТ”. Доля бизнесмена в уставном капитале компании составляет 801,5 тыс. гривен. Такую же долю имеет другой владелец “Цитрус” — одесский бизнесмен Григорий Топал.

Ранее владельцем этих 50% “ЗТ-ИНВЕСТ” был Дмитрий Зинченко. Они с Топалом вдвоем основывали эту компанию 16 лет назад.

Названое ООО является владельцем торговых марок и логотипов сети цифровой техники и электроники “Цитрус”, в которую входит более 60 магазинов в 16 городах Украины.

Что говорят в “Цитрусе”?

В официальном заявлении компания утверждает, что изменение владельца доли в “ЗТ-ИНВЕСТ” не стоит понимать как изменение в структуре группы компаний “Цитрус”.

Компания утверждает, что Корбан стал совладельцем ООО незаконным способом и это будет обжаловано в суде.

“Корбан Г.О. скрытым путем приобрел 50% только в компании “ЗТ-ИНВЕСТ”, при этом компания “Цитрус” уже подала иск в суд о пересмотре законности такого приобретения. “ЗТ-ИНВЕСТ” не влияет ни на операционную деятельность, ни на оборотные активы предприятий группы. Таким образом, факт приобретения 50% в одной из компаний, где одним из учредителей является собственник группы “Цитрус”, Топал Г. И, не может повлиять ни на один из аспектов успешности функционирования предприятия. Также информируем, что приобретение 50% какой либо компании не дает возможности односторонне и без согласования второй стороны принимать какие-либо изменения или решения в предприятии”, — говорится в заявлении.

Что говорит Корбан?

Сам Корбан в комментарии “Forbes Украина” заявил, что приобрел долю в “ЗТ-ИНВЕСТ”, чтобы развивать компанию “Цитрус”, и планирует расширять ее присутствие на рынке и строить большую онлайн-платформу. Стоимость соглашения бизнесмен отказался озвучивать.

По его словам, и Зинченко, и Топал предлагали ему выкупить их долю.

“У них там что-то происходило определенное время и они оба вышли с предложением купить компанию. Или часть компании. В течение всего этого времени шли переговоры. И вот мы практически только завершили сделку”, — сказал он, добавив, что рассматривает возможность выкупа и доли Топала, если последнему “будет неудобно”.

Корбан считает, что корпоративный конфликт внутри “Цитруса” будет исчерпан, однако есть проблема важнее, связанная со сложной структурой компании.

“А вот то, что компания плохо структурирована, это правда. Поэтому мы сейчас приняли решение о том, что мы переводим юридический адрес в город Днепр из Одессы. Потому что там целая куча компаний. Одна занимается арендой, другая — кредитами, третья — поставками внутренними, четвертая — поставками внешними, пятая — еще чем-то, шестая владеет торговыми марками. Бог знает что! И, естественно, мы будем спокойно структурировать компанию, когда переведем юридический адрес”, — сообщил бизнесмен.

Что касается Топала, Корбан отмечает, что надеется на то, что он — “здравомыслящий человек” и понимает, что обострение конфликта будет иметь тяжелые последствия для бизнеса.