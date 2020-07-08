Об этом рассказал в интервью телеканалу “Прямой”, изданиям “Главком” и “Цензор” начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

“Говорим о том же телеканале “Прямой”. Уголовное производство в следователей в марте забрали в другой отдел расследовать. Потому что мы не соглашались … Я не могу раскрывать тайну следствия до конца. Но мы считали свою линию проводить, а не то, что они там где-то хотели. И просто более такая конкретика, которая произошла на прошлой неделе. Когда я был в отпуске, мне следователи говорят: “Слушайте, тут такая ситуация происходит. Зовут на совещание и говорят, что надо “Прямой” уже быстренько признавать вещественным доказательством и чтобы его арестовывать”. Я говорю: зачем?”, – добавил он.

На вопрос, кто именно отдавал приказы, Корецкий ответил: “Я не буду говорить фамилии следователей. Но они говорили, что руководство ГБР, а это напрямую может давать и заслушивает все эти производства – это Бабиков”.

“… Они (следователи, – ред.) говорят, что звали на совещание, и соответственно была четко поставлена ​​задача – давай признай [“Прямой”] вещественным доказательством, и далее прокуроры будут обращаться за арестом телеканала. Это глупости, это абсолютные глупости. И двое следователей отказались. И они уже потом нашли какого-то следователя, не знаю, кого, который, видимо, это решение принял. Потому что я не вижу материалов уголовного производства. Я не знаю, принято ли это решение”, – отметил он.