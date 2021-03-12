Пользователи Google Maps могут сталкиваться с тем, что на картах не была отмечена какая-либо дорога, либо же информация указана неправильно. Скоро появится возможность это исправлять.

О новшествах информирует издание The Verge. Кроме того, информацию опубликовали в пресс-службе компании Google.

Так, Google добавит в свой фирменный картографический сервис возможность “дорисовать” отсутствующие дороги, а также исправлять неправильно нанесенные.

Сейчас если пользователь пытается добавить в Google Maps дорогу, он может лишь поставить “булавку” там, где она должна находиться, ввести название и отправить эту информацию в Google.

Новый инструмент позволит самостоятельно дорисовать отсутствующие в Google Maps дороги (нужно будет нажать кнопку бокового меню, перейти к разделу “Редактировать карту” и выбрать “Отсутствует дорога”).

Также у пользователей появится возможность изменить направление дороги, откорректировать название, удалить некорректное отображение дороги и так далее.

Google по-прежнему будет проверять исправления, чтобы убедиться, что они точны. Компании потребуется около семи дней, чтобы рассмотреть заявку.

“Эта функция будет внедрена в ближайшие месяцы более чем в 80 странах, где люди уже могут сообщать о дорожных обновлениях на Google Maps”, – отмечается в сообщении компании.

Кроме того, в Google анонсировали еще два новшества.

Так, Google Maps получат функцию под названием Photo Updates. Она позволит делиться фото и отдельными подробностями о месте (например, о ресторане или парковке) без необходимости оставлять полный отзыв или оценку. К уже имеющимся фотографиям места можно будет добавлять комментарии.

Последние фото можно будет увидеть во вкладке “Обновления” при поиске определенного места на картах. Для добавления собственного обновления достаточно будет нажать кнопку “Загрузить обновление фото” на той же вкладке (можно будет выбрать свои снимки (ограничений по количеству нет), оставить краткое описание и опубликовать).

Google также запускает инициативу, которая должна стимулировать пользователей оставлять больше обзоров, фото, обновлений, оценок и отзывов о заведениях и предприятиях.

В ближайший месяц в такой инициативе “Local Love challenge” смогут принять участие пользователи устройств на Android в США.