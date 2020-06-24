Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что назвал "корабельной сосной" не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

Об этом Корниенко рассказал в Facebook.

Корниенко объяснил, что первая часть непристойного обсуждения касалась их коллеги по фракции. Он еще раз извинился за недопустимую лексику.

“Прежде всего, хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю, с с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с Давидом Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого в виду, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли”, – заявил он.

Вторая часть, которая касалась “сосны корабельной”, по словам Корниенко, касалась возможного кандидата в мэры Николаева от “Слуги народа” Татьяны Домбровской.

“О другой, большей части разговора, которая породила массовые цитирования, мемы и так далее. Хочу заверить всех абсолютно, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой и я готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры, тестирование, полиграф, как угодно, в этом моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека, и ситуация вокруг Ирины, которая дальше сложилась в медиа, абсолютно неуместна. Кого я обсуждал? Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры от партии “Слуга народа” госпожу Татьяну Домбровскую”, – сказал Корниенко.

Политик отметил, что познакомился с Домбровской накануне и она его “поразила своей энергией и своим задором”.

“И я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от партии “Слуга народа”. Опять-таки, форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, местами просто оскорбительную и такую, которая действительно может восприниматься как сексизм и форма дискриминации. За это я приношу извинения также госпоже Татьяне. В то же время, продолжаю приглашать вас к участию в наших своеобразных импровизированных праймериз, которые происходят по всем городам. Надеюсь, что вы имеете в них абсолютные шансы победить. Понимаю при этом, что Татьяна может отказаться от дальнейшего сотрудничества с партией “Слуга народа” после моих высказываний, это будет абсолютно справедливым в наш адрес”, – отметил Корниенко.

При этом он фактически отказался от своих предыдущих слов о склейке.

“Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать и понятно, что надо быть полным каким-то отморозком, чтобы это утверждать и убеждать в этом все сообщество. Но вместе с тем мы с Давидом четко помним, что между обсуждением Ирины, коротким и более пространным обсуждением Татьяны была немного длиннее пауза, было больше слов. На том видео, которое распространено, нет вообще этого момента. Возможно, он потерялся при стриме”, – сказал глава “Слуги народа”.

Корниенко также извинился за ситуацию перед украинцами.

“Честно говоря, мне обидно за всю эту ситуацию. Напоследок я хотел бы просто извиниться перед всеми украинцами, перед теми, кто голосовал за “Слугу народа”, перед теми, кто не голосовал за “Слугу народа”. Независимо от пола, от того, кем мы все являемся, недопустимо абсолютно ни для депутата Верховной Рады, тем более, для заместителя руководителя крупной фракции, которая держит ответственность за происходящее в стране, подобные высказывания, подобные вообще обсуждения. Приношу искренние извинения всем, кого мы могли этим разочаровать. Будучи последовательным сторонником гендерного равенства, его лоббированием в законодательстве, пока ситуация такая, какая есть – я себе позволил сексистские высказывания, дискриминационные, неуважительные, за что я приношу искренние извинения”, – сказал Корниенко.

Он добавил, что эта ситуация станет для него “очень серьезным уроком”.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”. В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.