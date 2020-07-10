Заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что не собирается уходить в отставку из-за скандала вокруг заявлений о "корабельной сосне" и "бабе рабочей".

Об этом он проинформировал в интервью “Радио Свобода”.

Так, отвечая на вопрос, возникали ли у него мысли об отставке на фоне скандала, нардеп заявил: “Нет, своих собственных не было”.

“Для украинской политической культуры не факт, что это станет примером и на кого-то повлияет. У меня лично такой мысли не возникало. Я слушал идеи эти с разных сторон, пытался на себя их примерять и понимал, что да, это ошибка – репутационная, организационная, но я как политик еще не все сделал, что планировал, и хотел бы еще этим позаниматься немного”, – подчеркнул Корниенко.

В ответ на вопрос, что, по мнению нардепа, сделал бы руководитель наибольшей парламентской фракции в другой европейской стране, если бы попал в подобную ситуацию, нардеп сообщил, что “не все всегда идут в отставку”.

“Не знаю. Не изучал. Говорят, что все всегда идут в отставку. Но я бегло изучал, что не все всегда идут в отставку”, – отметил Корниенко.

“Если кто-то считает, что я не понес репутационные потери, то это неправда”, – уточнил он.

При этом нардеп отказался комментировать, как на скандал отреагировала его семья.

“Моя семья и так страдает из-за моей популярности”, – заявил Корниенко.

(На видео – с 8:00)