Об этом он проинформировал в интервью “Радио Свобода”.
Так, отвечая на вопрос, возникали ли у него мысли об отставке на фоне скандала, нардеп заявил: “Нет, своих собственных не было”.
“Для украинской политической культуры не факт, что это станет примером и на кого-то повлияет. У меня лично такой мысли не возникало. Я слушал идеи эти с разных сторон, пытался на себя их примерять и понимал, что да, это ошибка – репутационная, организационная, но я как политик еще не все сделал, что планировал, и хотел бы еще этим позаниматься немного”, – подчеркнул Корниенко.
В ответ на вопрос, что, по мнению нардепа, сделал бы руководитель наибольшей парламентской фракции в другой европейской стране, если бы попал в подобную ситуацию, нардеп сообщил, что “не все всегда идут в отставку”.
“Не знаю. Не изучал. Говорят, что все всегда идут в отставку. Но я бегло изучал, что не все всегда идут в отставку”, – отметил Корниенко.
“Если кто-то считает, что я не понес репутационные потери, то это неправда”, – уточнил он.
При этом нардеп отказался комментировать, как на скандал отреагировала его семья.
“Моя семья и так страдает из-за моей популярности”, – заявил Корниенко.
(На видео – с 8:00)
- В июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.
- Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Как сообщил #Буквам специалист по монтажу Владислав Константинов, на видео разговора Александра Корниенко и Давида Арахамии нет признаков монтажа.
- Во фракции “Слуга народа” определились, как можно наказать Александра Корниенко за сексистские высказывания о “корабельной сосне” и “бабе рабочей”. Как писали #Буквы, за сексисткие высказывания заместитель главы фракции будет отстаивать поправку о гендерной квоте 50 на 50, которая многим не нравилась.