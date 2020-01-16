Первый заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко не видит ничего крамольного в аудиозаписях с участием якобы премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило Правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона”, – подчеркнул Корниенко.

При этом нардеп считает проблемой тот факт, что разговоры украинских топ-чиновников могли быть записаны в условиях войны с Россией. Корниенко добавил, что этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины.

“Вторая сторона – это вопрос безопасности. Я думаю, что мы этим вопросом займемся, поскольку не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а извне. И в условиях войны вопрос безопасности, прослушивания топ-чиновников очень острый. Если это действительно правда, пленки, голоса аутентичны, то нужно выяснить, кто прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности“, – отметил он.

По словам нардепа, “заказчики” таких аудиозаписей “могут быть абсолютно разными: от каких-то финансово-политических групп внутри страны до внешних врагов, которых у нас хватает”.