Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент #Букв.
“Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило Правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона”, – подчеркнул Корниенко.
При этом нардеп считает проблемой тот факт, что разговоры украинских топ-чиновников могли быть записаны в условиях войны с Россией. Корниенко добавил, что этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины.
“Вторая сторона – это вопрос безопасности. Я думаю, что мы этим вопросом займемся, поскольку не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а извне. И в условиях войны вопрос безопасности, прослушивания топ-чиновников очень острый. Если это действительно правда, пленки, голоса аутентичны, то нужно выяснить, кто прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности“, – отметил он.
По словам нардепа, “заказчики” таких аудиозаписей “могут быть абсолютно разными: от каких-то финансово-политических групп внутри страны до внешних врагов, которых у нас хватает”.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.