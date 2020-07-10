Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский для команды "СН" — "духовный лидер", а поэтому принимает участие в обсуждении подготовки к местным выборам.

Такое заявление он сделал в интервью “Радио Свобода”.

“У нас сейчас есть два процесса с президентом: первый по местным выборам, а второй — мы подводим итоги года работы Парламента и года работы нашего монобольшинства. И проводим встречи с народными депутатами и президентом по группам, которые у нас сформированы”, — отметил нардеп.

Корниенко также ответил утвердительно на вопрос, советуются ли “слуги народа” с Зеленским по поводу местных выборов.

“Да, советуемся, конечно. Он же наш духовный и практический лидер, фактически. Нашей политической силы… Ну, я так шучу, конечно”, — заявил он.

“Но, понятно, что принципиальные решения, касающиеся выдвижений, в первую очередь мэров (так как мэр — это не прямая параллель, но можно провести какую-то небольшую аналогию, что мэр это как президент города), поэтому для нас важно, поскольку мы президентская партия, чтобы президент в этом также принимал активное участие”, — добавил Корниенко.