Об этом заявил в комментарии журналистам в кулуарах Парламента первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.

“Действительно, глава МВД уже длительное время на должности. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы… Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Авакове, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли – это же не только МВД и полиция, это еще и пограничная служба, это ГСЧС. Они, в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий не имеют”, – подчеркнул Корниенко.

Из минусов же такого кадрового решения нардеп отметил негативный рейтинг.

“Минус в том, что накапливается негативный рейтинг из-за того, что реформу все-таки надо было довести до конца, и мы будем с ним (с Аваковым, – ред.) об этом говорить. Где-то из-за каких-то политических моментов и атак конкурентов (накапливается негативный рейтинг, – ред.)”, – заявил Корниенко.

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(На видео – с 3:00)