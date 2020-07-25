Законопроект о введении административной ответственности "за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" авторства нардепов от "Слуги народа" нужно отложить и заниматься важными для общества вопросами.

Об этом заявил глава партии “Слуга народа” и первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко на брифинге в ходе партийного тренинга “СН” в КВЦ “Парковый”.

Речь идет о законопроекте №3917. Его инициаторами выступили нардепы от “Слуги народа” Георгий Мазурашу и Елена Лыс.

“Это сложные такие законопроекты для восприятия. Я еще не видел текст, но интуитивно мне кажется, что не стоит такие законопроекты брать в активную работу, потому что они очень дискуссионные. У нас действительно есть обязательства перед международными партнерами. Но тут речь даже не об обязательствах, а о том, что те идеи, которые предлагаются – их нужно проверить на вероятную дискриминационность”, – отметил Корниенко.

Он уточнил, что еще не общался с авторами законопроекта. Сейчас документ находится на этапе внесения альтернативных проектов законов, а его дальнейшая судьба не известна.

“Решения фракции нет. Моя позиция, что такие законопроекты нужно откладывать подальше, и обсуждать их тогда, когда мы определимся с безотлагательными экономическими вопросами, проведем налоговую амнистию, решим, что делать с налогом на выведенный капитал, решим, что делать с бюджетом на следующий год. Потому что у нас, как всегда, грандиозные планы, как тратить средства. Нужно теперь понять, где их взять. Доведем до ума децентрализацию, потому что мы сделали укрупнение районов, и теперь надо под это подогнать законодательную базу. Проведем необходимые кадровые решения, если они будут нужны осенью – например, у нас есть два и.о. министра и т.д. Я думаю, что осенью нужно выходить на конструктивную работу по тем вопросам, которые реально волнуют каждого в обществе“, – подчеркнул Корниенко.

Он не исключил, что законопроект № 3917 может быть отозван из Верховной Рады.

(На видео – с 5:55)

Что предлагают нардепы?

В соответствии с текстом законопроекта, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 180-2 “Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека”.

За такое правонарушение предлагается ввести наказание в виде штрафа для граждан в размере 17 тысяч гривен, для юридических лиц — 51 тысячи гривен.

За “публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма”, которая выражается в “публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицирущих себя с полом, противоположным биологическому, их ориентации и поведению” предлагается штрафовать на 85 тысяч гривен.

Для служащих и должностных лиц за “пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма”, а также содействие таким действиям, предусмотрен штраф на сумму в 136 тысяч гривен.

Стоит отметить, что употребленный в законопроекте термин “гомосексуализм” считается многими лингвистами устаревшим и некорректным, несущим негативную оценочную коннотацию; вместо него предлагается использовать слово “гомосексуальность”. Использованное слово “трансгендеризм” является неправильным вариантом написания термина “трангендерность”.