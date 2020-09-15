Такой вывод можно сделать из их переписки, которая попала в объектив фотографа #Букв.
В разговоре Корниенко указывает Безуглой, что он защищал ее квоту на местных депутатов, а она слила их переписку.
«Я специально дал эту информацию вам с колонками «от кого» эти люди и кто за них отвечает, чтобы не было лишних вопросов … Если вы решили вести политическую борьбу лично со мной (а я слив скринов, которые я лично бросал только в(ам)… @ Яременко Богдан и Сергей – я вызов при (нимаю) », – написал Корниенко.
«Но я знаю, что большинство депутатов по Киеву подтвер(дили), что я стоял на позициях защиты ваших квот, ваших кандидатов, там где это было возможно», – добавил он.
- С 15 сентября ячейки партий должны представить своих кандидатов в депутаты на выборах.
- Безуглая избрана народным депутатом 9 созыва по 217 округу (Оболонский район Киева) от партии “Слуга народа” как беспартийная. Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Корниенко назначили заниматься выборами в Киеве, чтобы примирить различные группы в партии президента Зеленского, которые имеют свои интересы в Киеве.