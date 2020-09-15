Такой вывод можно сделать из их переписки, которая попала в объектив фотографа #Букв.

В разговоре Корниенко указывает Безуглой, что он защищал ее квоту на местных депутатов, а она слила их переписку.

«Я специально дал эту информацию вам с колонками «от кого» эти люди и кто за них отвечает, чтобы не было лишних вопросов … Если вы решили вести политическую борьбу лично со мной (а я слив скринов, которые я лично бросал только в(ам)… @ Яременко Богдан и Сергей – я вызов при (нимаю) », – написал Корниенко.

«Но я знаю, что большинство депутатов по Киеву подтвер(дили), что я стоял на позициях защиты ваших квот, ваших кандидатов, там где это было возможно», – добавил он.