Об этом он заявил сегодня на брифинге по итогам съезда “Слуги народа”, информируют #Буквы.

Корниенко заверил, что не заметил никакой конфронтации между президентом Владимиром Зеленским и спикером Дмитрием Разумковым.

“Слухи разные ходят о различных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: Парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели. Мы это делаем время от времени с президентом. Я не видел ни конфронтации между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком”, – отметил Корниенко.

“Была конструктивная атмосфера. Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: “евробляхи”, закон об оружии… Но мы не обсуждали, кто кого хочет снять или назначить. То есть пока это действительно в сфере слухов”, – добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники распространяли информацию, что президент Владимир Зеленский якобы хотел бы видеть на посту спикера Верховной Рады вице-спикера Руслана Стефанчук (которого “специально для этого готовят”). В СМИ утверждалось, что причиной замены спикера является самостоятельность Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.