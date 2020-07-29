Своим мнением он поделился в интервью изданию “Украинская правда”.

По словам нардепа, падение уровня поддержки, в частности, происходит за счет тех украинцев, которые “ждали быстрых результатов”.

“Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20 % говорили, что один год готовы ждать, там 25-30 % – от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. То есть первая часть отваливается, вторая… Все-таки, когда делаешь реформы, немного люди “отваливаются”, потому что реформы нравятся не всем”, – отметил Корниенко.

В качестве примера таких реформ нардеп назвал открытие рынка земли.

“Никто в этой стране никогда не делал реформу рынка земли, например. Части людей она не нравится, но мы это сделали. Далее, открытие доступа к ресурсам – “Укрспирт”, янтарь, лес”, – рассказал Корниенко.

Он также упомянул критику в СМИ, на ряде телеканалов (в частности, на “112 Украина” и “Прямом”).

“Находясь в полностью враждебной медиа-среде – это же нельзя сбрасывать со счетов. У нас есть плюс-минус объективный интернет на уровне сайтов, у нас токсический Telegram… Есть “Прямой”. То есть с одной стороны “112” и этот холдинг (112, NewsOne, ZIK, – ред.), с другой “Прямой”. И это с двух сторон нас раздирают. Вот в такой среде медийной мы находимся. Понятно, что какие-то результаты нивелируются сразу, а какие-то промахи активно подсвечиваются”, – считает Корниенко.

В ходе интервью нардеп также выразил убеждение, что сейчас оснований для внеочередных парламентских выборов нет.

“Думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцев выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента. По состоянию на сейчас все-таки “Слуга народа” является лидирующей силой. По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры. В парламенте мы – лидирующая сила. Поэтому, какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, Правительство назначено, Рада собирается”, – заявил он.