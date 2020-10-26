Партия "Слуга народа" будет иметь ситуативные коалиции в местных советах, а партнеров будет искать среди местных партий, с которыми нет противостояния.

Об этом лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко сказал на брифинге в штабе “Слуги народа” после завершения голосования, сообщает корреспондент #Букв.

Корниенко отметил, что “закон не предусматривает создание коалиций обязательных в местных советах”, при этом есть вопросы, за которые гарантированно будет голосовать большинство депутатов, например, как бюджеты областей. В таких вопросах депутаты “СН” готовы создавать ситуативные коалиции с другими политсилами.

“За бюджет области точно будут все голосовать, это же не Верховная Рада, это не политическая позиция. Будет ли это коалиция? Да, это будет коалиция большинства вообще депутатов, но она будет ситуативным. Будем ли мы голосовать рядом с “ЕС” или с “Оппозиционной платформой — За життя”? Возможно, я это не исключаю, но опять-таки, это объединение по важным для общества, для района, для области вопросам”, — сказал он.

Также политик добавил, что “Слуга народа” в местных советах будет искать партнеров “среди конструктивных сил”, с которыми нет “жесткого противостояния”.

“О стабильных коалиций, мы договорились раз и навсегда и пять лет находимся в таком состоянии, я думаю, что мы будем искать партнеров среди конструктивных сил. В первую очередь — среди местных партий, там где у нас нет какого-то жесткого противостояния, как в Днепре, например, где мы, скорее всего, будем оппонировать партии “Пропозиция”. Ну и вообще по стране, думаю, что у нас сохранится эта традиция оппонировать партии “Пропозиция”, с которой мы давно в дискуссии”, — отметил он.