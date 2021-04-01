Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко держит наличными полмиллиона гривен, а также обладает авторским правом на песни группы "2Саша" вместе с коллегой по фракции.

Соответствующая информация была опубликована на сайте НАПК.

Доходы

Александр Корниенко за прошлый год задекларировал 510 246 грн депутатской зарплаты и 9017 грн банковских процентов.

Его жена 2020 года заработала 706 060 грн дохода от предпринимательства и 21153 грн заработной платы от “Университета экономики и права” “КРОК”. Еще 33 470 грн Ольга Корниенко получила в качестве государственной и социальной материальной помощи и соцвыплаты.

Наличными Корниенко держит 500 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

На его банковских счетах размещено 104 947 грн, а также 150 долларов.

Жена Корниенко имеет 20 тыс. долларов наличных средств и еще 654 465 грн на банковских счетах.

Недвижимость

Александр Корниенко владеет земельным участком в селе Буда Бородянского района Киевской области и имеет право пользования жилым домом.

Жена Корниенко имеет в собственности две квартиры – в Киеве площадью 112, 6 кв.м. и в Черкассах на 84,5 кв. м.

Автомобиль

В декларации главы “Слуги народа” указанный автомобиль Citroen C5, который он приобрел в 2019 году. Других транспортных средств, согласно декларации, семья нардепа не имеет.

Другие активы

Корниенко владеет 50% авторских прав на песни группы “2Саша”. Остальные 50% принадлежат народному депутату от “Слуги народа” Александру Санченко.