Об этом он написал на странице в Facebook.

“Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня. Однако, мой опыт может быть полезным другим, поэтому вкратце поделюсь. Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата”, – сообщил Корниенко.

Он отметил, что обратился к врачу, яки сделал ему компьютерную томографию, где был вывод “похоже на COVID-19”.

“Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом “похоже на COVID-19”, после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии “ковида Шредингера”. Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны мерилом правды есть тест, а он – отрицательный. С другой, на КТ картина похожа”, – отметил Корниенко.

По его словам, точное подтверждение коронавируса он получил сегодня, 1 октября. Депутат также отметил, что состояние стабильное и показаний к госпитализации пока нет.

“ИФА на антитела нету смысла делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает – а потом антитела есть. Поэтому, если вы окажетесь в подобной ситуации , то лучше исходить из “презумпции коронавируса” и самоизолироваться. Состояние у меня стабильное, получаю необходимое лечение, показаний к госпитализации нет”, – добавил Корниенко.

Он признался, что “грешил” и нарушал масочный режим и пренебрегал санитайзерами и перчатками, а за последнюю неделю контактировал с сотнями людей.

“Коронавирусная инфекция – это не политика, это здоровье. Берегите себя, надевайте маски, перчатки, пользуйтесь санитайзерами. Вакцины когда-то будут, но только в наших руках сделать так, чтобы они еще были нам нужны тогда, когда появятся. Поэтому что у нас не будет коллективного иммунитета. Давайте сделаем страшные прогнозы ВОЗ только прогнозами”, – призвал депутат.