Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.

Подпись королевы ознаменовала завершение всех юридических формальностей внутри Великобритании, связанных с выходом страны из ЕС. Таким образом, законопроект приобретает статус закона.

Теперь документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Затем по нему проголосует Европейский парламент.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020