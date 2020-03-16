Королева Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец

Об этом сообщает британское издание The Sun.
По информации журналистов, переезд Королева был вызван опасениями из-за распространении в Британии коронавируса.
Уточняется, что Елизавета II уехала в Виндзорский дворец.
В дальнейшем, если ситуация не улучшится, то 93-летнюю Королеву с ее супругом принцем Филиппом изолируют во дворце в Сандрингеме.
“У нее хорошее здоровье, но лучше всего было ее перевезти. Многие сотрудники дворца немного паниковали из-за коронавируса. Королева принимала там много людей. Однако сейчас, когда остались всего несколько недель до её 94-летия, ей посоветовали поберечься”, – говорится в сообщении.
При этом отмечалось, что в Букингемском дворце работают и служат 500 человек.
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