Королева Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец

Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации журналистов, переезд Королева был вызван опасениями из-за распространении в Британии коронавируса.

Уточняется, что Елизавета II уехала в Виндзорский дворец.

В дальнейшем, если ситуация не улучшится, то 93-летнюю Королеву с ее супругом принцем Филиппом изолируют во дворце в Сандрингеме.

“У нее хорошее здоровье, но лучше всего было ее перевезти. Многие сотрудники дворца немного паниковали из-за коронавируса. Королева принимала там много людей. Однако сейчас, когда остались всего несколько недель до её 94-летия, ей посоветовали поберечься”, – говорится в сообщении.

При этом отмечалось, что в Букингемском дворце работают и служат 500 человек.