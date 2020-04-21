Об этом сообщает агентство Reuters.

Королева Елизавета – самый старый и самый долгоправящий монарх в мире. Обычно свой день рождения она отмечает в кругу семьи, но в этом году из-за пандемии коронавируса празднование будет еще более скромным.

Королевские дни рождения и юбилеи традиционно отмечаются церемониальными салютами, но на этот раз королева посчитала, что это будет неуместно.

Сейчас королева живет в Виндзорском замке к западу от Лондона со своим 98-летним мужем принцем Филиппом.

Королева Елизавета родилась 21 апреля 1926 года на Брутон-стрит в центре Лондона. Ее отец, Георг VI, стал королем лишь тогда, когда его старший брат Эдвард VIII отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на американке.

Елизавета взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет и превзошла свою прапрабабушку королеву Викторию как самого долгоправящего монарха Великобритании в сентябре 2015 года.

Букингемский дворец в прошлом месяце заявил, что парад, посвященный официальному дню рождения королевы, который обычно проходит в июне, не будет проводиться в его традиционной форме из-за ограничений на проведение массовых мероприятий.