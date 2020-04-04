Об этом сообщает Букингемский дворец.

“В воскресенье, 5 апреля, в 8:00 вечера (в 22:00 по киевскому времени -ред.) Ее Величество королева обратится к Великобритании и Содружеству в телевизионном эфире”, – говорится в сообщении.

Вероятно это связано с пандемией коронавируса.

Стоит также отметить, что это ее четверо внеочередное обращение со времен восшествия на престол в 1952 году. Три предыдущие речи монарха состоялись в связи с событиями первой войны в Персидском заливе в 1991 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и после смерти Королевы Матери в 2002 году.