Об этом сообщает пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.
“Мы с Филиппом были глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате крушения самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране. Наши мысли и молитвы с народом Канады, которая понесла такие разрушительные потери. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам всех канадцев и представителей других национальностей, которые погибли, и многим другим, пострадавшим от этого ужасного события”, – говорится в заявлении.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.