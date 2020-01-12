Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп высказали соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

“Мы с Филиппом были глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате крушения самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране. Наши мысли и молитвы с народом Канады, которая понесла такие разрушительные потери. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам всех канадцев и представителей других национальностей, которые погибли, и многим другим, пострадавшим от этого ужасного события”, – говорится в заявлении.