Королева Великобритании Елизавета II присвоила сыну российского миллиардера и ветерана КГБ Александра Лебедева бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского и Хэмптонского.

Об этом пишет The Gazette.

Лебедев получил пожизненное звание пэра и право заседать в Палате лордов в британском парламенте.

Газета пишет, что бизнесмен удостоен титула барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.

Евгений Лебедев с 1987 года живет в Британии. Он – бизнесмен, издатель и благотворитель русского происхождения. Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings, которая выпускает газеты The Independent и The Evening Standard.

Его отец – бизнесмен Александр Лебедев, который в 1980-е годы служил в КГБ.

Газета The Evening Standard писала, что Лебедев-младший был удостоен титула за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.