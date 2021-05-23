Про це повідомляється на офіційній сторінці королівської сім’ї в Twitter.
Королева Єлизавета ІІ піднялася на борт корабля і зустрілася з офіцерами, а також з персоналом Королівського військово-морського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти.
Вбрання королеви Єлизавети ІІ було присвячене пам’яті покійного чоловіка, принца Філіпа. Королева Єлизавета ІІ одягла червоне пальто і капелюх з брошкою “Скарабей” з жовтого золота з рубіном і діамантом, що була подарована її чоловіком ще в 1966 році.
Фото: The Royal Family
Авіаносець HMS Queen Elizabeth готується вперше відправитися у 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи. Корабель подолає 26 000 морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.