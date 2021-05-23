У суботу, 22 травня, в Портсмуті, Південно-Східна Англія, 95-річна королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідала авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь.

Про це повідомляється на офіційній сторінці королівської сім’ї в Twitter.

Королева Єлизавета ІІ піднялася на борт корабля і зустрілася з офіцерами, а також з персоналом Королівського військово-морського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти.

Вбрання королеви Єлизавети ІІ було присвячене пам’яті покійного чоловіка, принца Філіпа. Королева Єлизавета ІІ одягла червоне пальто і капелюх з брошкою “Скарабей” з жовтого золота з рубіном і діамантом, що була подарована її чоловіком ще в 1966 році.

Фото: The Royal Family

Авіаносець HMS Queen Elizabeth готується вперше відправитися у 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи. Корабель подолає 26 000 морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.