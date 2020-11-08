Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала епидемии коронавируса COVID-19 вышла в свет в защитной маске - она посетила могилу Неизвестного солдата в Лондоне.

Об этом сообщается в Instagram королевской семьи.

Так, королева Елизавета II, которая редко появляется на публике, почтила память Неизвестного солдата на частной церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Стоит отметить, что она впервые вышла в свет в защитной маске. Королева была одета в черный костюм; на ней была черная маска с белой оконтовкой.

Елизавета II возложила на могилу солдат копию ее свадебного букета с орхидеями и миртом, которую специально создали по этому случаю.

Неизвестный солдат – символ траура для семей погибших “безымянных” солдат в Первой мировой войне.

Ранее в октябре королева посетила Лабораторию оборонной науки и техники в исследовательском центре Протон-Даун. Там она встретилась с военными экспертами, работавшими по делу бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного веществом из группы “Новичок” в 2018 году.

Тогда общественность осудила ее за отсутствие защитной маски.