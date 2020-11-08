Об этом сообщается в Instagram королевской семьи.
Так, королева Елизавета II, которая редко появляется на публике, почтила память Неизвестного солдата на частной церемонии в Вестминстерском аббатстве.
Стоит отметить, что она впервые вышла в свет в защитной маске. Королева была одета в черный костюм; на ней была черная маска с белой оконтовкой.
Елизавета II возложила на могилу солдат копию ее свадебного букета с орхидеями и миртом, которую специально создали по этому случаю.
Неизвестный солдат – символ траура для семей погибших “безымянных” солдат в Первой мировой войне.
Ранее в октябре королева посетила Лабораторию оборонной науки и техники в исследовательском центре Протон-Даун. Там она встретилась с военными экспертами, работавшими по делу бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного веществом из группы “Новичок” в 2018 году.
Тогда общественность осудила ее за отсутствие защитной маски.
- Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета ІІ научилась проводить встречи с помощью сервиса Zoom, когда в стране запрещены массовые мероприятия в условиях эпидемии коронавируса.