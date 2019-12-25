Видеозапись послания королевы опубликовал британский телеканал BBC.
В своем рождественском послании королева Елизавета, которой, к слову, уже 93 года, отметила, что современная молодежь озадачена совсем иными проблемами, нежели ее поколение, и похвалила участников климатического движения.
“Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются многие люди, могут отличаться от тех, с которыми когда-то сталкивалось мое поколение. Но я была поражена тем, как новое поколение привносит чувство цели в такие вопросы, как защита окружающей среды и климата”, — подчеркнула она.
Напомним, в уходящем году 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг и климатическое движение Fridays for Future, созданное ею, инициировали проведение международного марша “За климат”. Акция прошла в более чем 150 странах мира, в том числе — в Киеве.
Тунберг и Fridays for Future удостоили высшей награды правозащитной организации Amnesty International — звания “Посла совести”.
- Трое законодателей из Швеции предложили номинировать 16-летнюю активистку на Нобелевскую премию мира.
- Северный совет — организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы — присудил ей экологическую премию в размере 500 тысяч шведских крон (51,5 тысяча долларов). Однако Тунберг отказалась принимать ее, заявив что климатическое движение сегодня не нуждается в наградах.