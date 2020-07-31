Руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции.

Об этом говорится в материале “Короли дорог”.

Это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом их должности не относятся к таким, которым предусмотрена государственная охрана (а значит, и меры “шифрования”), а других причин использования “номеров прикрытие” Ермаком, Тимошенко и Шефиры в Офисе президента не сообщили.

Журналисты несколько раз фиксировали, что, передвигаясь на авто с номерами прикрытия, руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.

В частности 15 июля съемочная группа заметила, как Mercedes, которым пользуется Андрей Ермак, выехал из Офиса президента, направился в сторону Верховной Рады, потом спустился по улице Грушевского – и через двойную сплошную повернул на встречную полосу, чтобы добраться до столичного бутика Sanahunt.

“Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрирован ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет”, – говорится в расследовании.

Номерные знаки “прикрытия” имеет также и внедорожник BMW Х5, которым пользуется заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Эти номера журналисты видели на джипе в марте и в апреле этого года.

“Ложные” номера также и в Audi А8, которой, как выяснили журналисты, пользуется первый помощник президента Сергей Шефир.

“Схемы” обратились с вопросами к Офиса президента с просьбой сообщить: на каких основаниях частные автомобили руководителя офиса, его заместителя и первого помощника президента оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

“В Офисе Президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса Президента Украины так называемыми “номерами прикрытия”, – говорится в ответе.

“Вопросы обеспечения безопасности, которые делегированы правоохранительным органам, я не комментирую”, – сказал Сергей Шефир в комментарии журналисту “Схем”.

Перечень должностей, по которым применяются меры государственной охраны (что, в том числе, позволяет использовать “номера прикрытия”), перечисленные в Законе Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” – и среди них нет должностей помощников президента и руководителей его офиса.

В Управлении государственной охраны на вопрос об основаниях использования таких номеров руководством Офиса президента заявили, что “управление государственной охраны Украины не владеет такой информацией, не является его распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений”.

Также журналистам удалось зафиксировать, что номерные знаки “прикрытия” использует не только министр внутренних дел Арсен Аваков, но и его охранник, который сопровождает главу МВД почти на всех публичных мероприятиях. Еще 30 января съемочная группа зафиксировала, как авто, которое возит охранника Авакова с номерами, которых нет в базе МВД, оставляло бутик Sanahunt во время празднования там дня рождения товарища и бизнес-партнера Авакова Игоря Котвицкого, пересекая двойную сплошную. Позже, 6 марта, журналисты также заметили это авто – но уже с другими оперативными номерами.

По закону, глава МВД как член Кабинета министров может претендовать на государственную охрану, но по отдельному согласованию президента или руководителя УГО. Но в УГО ответили, что им неизвестно о причинах использования номеров прикрытия ни Арсеном Аваковым, ни его охранником. В Министерстве внутренних дел на запрос журналистов в эфир не ответил.

Также “Схемы” обнаружили, что продолжают пользоваться автомобилями со спецсигналами и номерами “прикрытия” бывшие высокопоставленные чиновники – бывший премьер Арсений Яценюк и экс-глава СБУ Василий Грицак.

Арсений Яценюк и Василий Грицак не ответили на просьбу объяснить, на каких основаниях передвигаются на автомобилях с номерами прикрытия.