Сегодня, 12 апреля, отмечается Международный день полета человека в космос. Первым человеком, который побывал в космосе, стал Юрий Гагарин. Его полетом руководил украинец Сергей Королев.

#Буквы рассказывают о выдающихся украинцах, которые сделали возможным освоение космоса.

Николай Кибальчич

Родился Николай Кибальчич в 1853 году в Черниговской губернии. Он является автором схемы первого в мире реактивного летательного аппарата. Свой проект Кибальчич разработал, когда сидел в тюрьме в ожидании смертного приговора.

В проекте Кибальчич рассмотрел устройство порохового ракетного двигателя, управление полетом путем изменения угла наклона двигателя, программный режим горения, обеспечение устойчивости аппарата. Схему аппарата арестант нацарапал осколком пуговицы на стене каземата.

Николаю Кибальчичу удалось передать бумаги с разработанным проектом адвокату, хотя их изъяли. Тем не менее их опубликовано в 1918 году в журнале “Былое”.

Александр Засядько

Фото: Полтавский музей авиации и космонавтики

Он – военный батальона Александра Суворова. Родом с Полтавщины, село Лютенька.

После военной карьеры вернулся в родное село, где построил кузницу, пиротехническую лабораторию. Позвал к себе работать специалистов. За два года Засядько создал ракеты, которые летали на расстояние до 2300 метров, и устройство для их наведения. Военное министерство Российской империи издало Александру Засядько разрешение на испытания ракет и конструктор отправился в Санкт-Петербург.

Там он усовершенствовал свои ракеты, которые смогли летать на расстояние в 6 км.

Юрий Кондратюк

Украинский ученый-изобретатель, родился в Полтаве в 1897 году. В своей первой книге он привел схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородноводородном топливе, камеры сгорания ракетного двигателя с различными комбинациями расположения форсунок окислителя и горючего, параболоидного сопла. Кондратюк также описал вариант использования сопротивления атмосферы для торможения ракеты, превратив летательный аппарат в планер.

Сергей Королев

Выдающийся украинский ученый, стал первым главным конструктором ракетно-космических систем в Советском Союзе. Родился Королев в Житомире. В 17 лет он спроэктировал свой первый планер.

4 октября 1957 под руководством Сергея Королева Советский Союз вывел на орбиту Земли первый искусственный спутник.

12 апреля 1961 года Королев лично руководил первым полетом человека в космос. Первый выход человека в открытый космос тоже состоялся благодаря Королеву – в 1965 году это сделал космонавт Алексей Леонов.

Достижения Сергея Королева в космической отрасли сравнивают с заслугами Эйнштейна в физике. Его имя было засекречено, поэтому во всех материалах называли Королева просто генеральным конструктором.

В честь Александра Засядько, Николая Кибальчича и Юрия Кондратюка назвали кратеры на Луне, а именем Сергея Королева называется астероид.

Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.

День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.