Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения реального ВВП в 2020 году, спровоцированного "коронакризисом", с 5 до 6 %.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что украинская экономика “упадет на 6 % в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4 %”.

“Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5 % до 6 %. Самое глубокое падение осталось позади – во втором квартале”, – говорится в сообщении.

В НБУ уточнили, что во втором полугодии 2020 года экономика Украины “начала восстановление”.

В сообщении подчеркивается, что смягчение карантина в нашей стране способствует оживлению деловой активности: к полноценной работе уже вернулись большинство предприятий “наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг”.

“Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем, демонстрирует признаки стабилизации. Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление”, – говорится в сообщении.

При этом в НБУ прогнозируют, что темпы восстановления экономики “будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом”. Отмечается, что во время кризиса жители Украины существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды.

“Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики”, – объяснили в НБУ.

В центробанке ожидают, что в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти “благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса”, а главным драйвером экономического роста “будет частное потребление”.