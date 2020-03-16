В Новой Зеландии съемочная команда телесериала стримингового сервиса Amazon "Властелин колец" остановила производство и уволила 800 человек персонала после того, как 13 марта страна закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса на планете.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Производство новой серии “Властелина колец” в Новой Зеландии на сумму 1 млрд долларов США было приостановлено на две недели. Персонал заявил, что “нет четких ответов на вопрос, когда возобновляться съемки”.

The New Zealand Herald опубликовал совет от продюсеров GSR Productions, разосланный в воскресенье всем актерам и съемочной группе, в котором говорилось: “Из-за предосторожности UAP [Untitled Amazon Project] приостановил съемки на следующие две недели, начиная с понедельника, 16 марта”.

Предварительно, никто из съемочной команды не дал положительный результат на коронавирус.

Стоит отметить, что съемки проводились в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии.

Сериал должен был выйти на Amazon Prime в 2021 году.