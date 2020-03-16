Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Производство новой серии “Властелина колец” в Новой Зеландии на сумму 1 млрд долларов США было приостановлено на две недели. Персонал заявил, что “нет четких ответов на вопрос, когда возобновляться съемки”.
The New Zealand Herald опубликовал совет от продюсеров GSR Productions, разосланный в воскресенье всем актерам и съемочной группе, в котором говорилось: “Из-за предосторожности UAP [Untitled Amazon Project] приостановил съемки на следующие две недели, начиная с понедельника, 16 марта”.
Предварительно, никто из съемочной команды не дал положительный результат на коронавирус.
Стоит отметить, что съемки проводились в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии.
Сериал должен был выйти на Amazon Prime в 2021 году.
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