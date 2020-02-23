Количество зараженных коронавирусом возросло до 79 тысяч 930 человек. Из них 2462 – погибли, из них 20 смертей уже было зафиксировано за пределами Китая.

#Буквы собрали всю актуальную информацию на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано 2462 летальных случая.

По информации американского канала CNN, за время распространения вируса заболело 79,930 человек.

Вспышка коронавируса в Италии

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 100.

Местные власти в северном регионе Италии Ломбардии с понедельника, 24 февраля, закрывают школы и отменяют публичные мероприятия. В частности, на неопределенный срок было перенесено проведение футбольных матчей между командами “Аталанта” и “Сауссоло”, “Интер и Сампдория”, а также “Кальяри” и “Верона”.

Пустая улица в итальянском городе Кодоньо

Именно в Ломбардии было подтверждено 89 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Израиле

Состоянием на воскресенье, 23 февраля, 231 человек в Израиле проинструктирован соблюдать карантин.

Под карантином в стране оказались 180 студентов и 19 учителей трех школ, которые вступали в контакт с группой южнокорейских туристов.

Также рекомендовано соблюдать карантин было 12 израильским полицейским и 20 работникам израильского управления парков, которые имели тесный контакт с туристами.

Вспышка коронавируса в Иране Согласно официальной информации иранских властей в стране уже 8 людей погибли от коронавируса, а 43 инфицированы. За прошлые сутки было подтверждено 15 новых случаев заболевания. В Иране приняли решение на неделю закрыть школы и университеты в 14 провинциях, включая Тегеран. Коронавирус в Южной Корее

Количество подтвержденных случаев заболевания атипичным китайским коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 602, при этом пятеро людей уже умерли от вируса.

Около 55% заболевших, по информации местных властей, связаны с одной религиозной организацией.

Школьные каникулы в стране продлены на неделю.