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Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано 2462 летальных случая.
По информации американского канала CNN, за время распространения вируса заболело 79,930 человек.
Вспышка коронавируса в Италии
Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 100.
Местные власти в северном регионе Италии Ломбардии с понедельника, 24 февраля, закрывают школы и отменяют публичные мероприятия. В частности, на неопределенный срок было перенесено проведение футбольных матчей между командами “Аталанта” и “Сауссоло”, “Интер и Сампдория”, а также “Кальяри” и “Верона”.
Пустая улица в итальянском городе Кодоньо
Именно в Ломбардии было подтверждено 89 случаев заболевания коронавирусом.
Коронавирус в Израиле
Состоянием на воскресенье, 23 февраля, 231 человек в Израиле проинструктирован соблюдать карантин.
Под карантином в стране оказались 180 студентов и 19 учителей трех школ, которые вступали в контакт с группой южнокорейских туристов.
Также рекомендовано соблюдать карантин было 12 израильским полицейским и 20 работникам израильского управления парков, которые имели тесный контакт с туристами.
Вспышка коронавируса в Иране
Согласно официальной информации иранских властей в стране уже 8 людей погибли от коронавируса, а 43 инфицированы.
За прошлые сутки было подтверждено 15 новых случаев заболевания.
В Иране приняли решение на неделю закрыть школы и университеты в 14 провинциях, включая Тегеран.
Коронавирус в Южной Корее
Количество подтвержденных случаев заболевания атипичным китайским коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 602, при этом пятеро людей уже умерли от вируса.
Около 55% заболевших, по информации местных властей, связаны с одной религиозной организацией.
Школьные каникулы в стране продлены на неделю.