Смертность в Китае от заражения новым коронавирусом растет и никаких признаков замедления не наблюдается. Из-за вспышки началась вторая эвакуация американцев из страны, Англия и Франция призвали своих граждан покинуть Китай. Hyundai приостановил производство на южнокорейских автозаводах, а нефтяная индустрия начала приходить в упадок.

Об этом пишет The New York Times.

Число смертей приближается к 500

Число погибших в результате вспышки заболевания коронавирусом продолжает расти, увеличившись до 490.

На данный момент из-за этой эпидемии умерло больше людей, чем в результате тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), вспышка которого произошла в 2002-2003 годах и унесла жизни 349 человек.

Отмечается, что по последним данным Китайской комиссии по здравоохранению, во вторник, 4 февраля, погибло 65 человек и еще 3887 человек заразились. На сегодняшний день инфицировано 24 324 человека.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что число погибших может увеличиться из-за большого количества инфекций. Они предупреждают, что им все еще не хватает данных, чтобы однозначно сказать, насколько смертоносен новый коронавирус.

В то же время, многие жители Уханя считают, что число погибших намного выше, чем официальные данные, потому что люди с симптомами гриппа не обращаются к докторам из-за чрезмерно загруженных больниц. Более того, система здравоохранения там настолько перегружена, что многие случаи не диагностируются из-за нехватки наборов для тестирования.

При этом, число людей, выздоравливающих от вируса, также растет, что говорит о том, что план лечения работает. Во вторник 262 человека были выписаны из больниц. Число подозрений на заболевание коронавирусом также уменьшается в течение двух дней подряд.

По данным официальных лиц, две трети из тех, кто умер от коронавируса – мужчины. Более 80 % были старше 60 лет, и они, как правило, имели уже существенные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания или диабет.

Началась вторая эвакуация американцев из Китая

Соединенные Штаты Америки начали вторую воздушную эвакуацию американских граждан из Китая.

“Два самолета вылетели из Уханя в Соединенные Штаты“, – говорится в вечернем заявлении госдепартамента.

Ожидается, что, как и первые эвакуированные, пассажиры из Уханя будут доставлены на военную базу, где они будут оставаться до получения результатов медицинских анализов.

Первые эвакуированные вылетели из Уханя 29 января, их самолет останавливался в Анкоридже, чтобы дозаправиться и дать пассажирам возможность пройти предварительные осмотры. Затем Боинг-747 продолжил полет на авиабазу в Риверсайде, штат Калифорния.

Англия и Франция призвали своих граждан покинуть Китай

Британия и Франция во вторник выпустили предупреждения для своих граждан в Китае, призывая всех покинуть материк, чтобы минимизировать риск заражения.

“Если вы находитесь в Китае и можете уехать, вы должны это сделать“, – говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

МИД Франции издал аналогичное предупреждение.

“В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы французы, в частности семьи, у которых нет существенных причин оставаться в Китае, временно покинули страну“, – говорится в предупреждении.

Hyundai приостановил производство на южнокорейских автозаводах

Пятый по величине производитель автомобилей в мире Hyundai заявил, что он приостанавливает производственные линии на своих автомобильных заводах в Южной Корее из-за серьезных проблем в цепочке поставок из-за коронавируса.

Отмечается, что многие автозаводы в Китае, в том числе заводы Hyundai, Tesla, Ford и Nissan, также закрылись из-за вируса. Однако заводы Hyundai в Южной Корее будут первыми, которые закроются за пределами Китая.

“Компания рассматривает различные меры, чтобы минимизировать сбои в работе, включая поиск альтернативных поставщиков в других регионах“, – отметили в Hyundai.

Эксперты подчеркивают, что Hyundai имеет всемирную сеть заводов, включая заводы в России, Турции, Чехии, которые, вероятно, могут компенсировать потерю производства в Корее. Но остановка производства на корейских заводах компании может сигнализировать о дальнейших сбоях у производителей, которые зависят от деталей из Китая. Чем дольше китайские фабрики остаются закрытыми, тем выше риск нехватки ключевых компонентов.

Нефтяная индустрия начала приходить в упадок

Производители нефти и природного газа пострадали от низких цен на сырьевые товары в прошлом году и теперь снова ожидают резкого падения мировых цен на свою продукцию. Ожидается, что они готовятся сократить инвестиции в разведку и добычу.

Цена на нефть в Западном Техасе в понедельник упала ниже 50 долларов, что всего на 20 % меньше, чем за месяц. После небольшого восстановления во вторник утром цена упала еще больше.

Спустя всего несколько недель после вспышки вируса, ежедневный спрос на китайскую нефть уже снизился на 20 процентов из-за сокращающихся авиаперевозок, автомобильных перевозок и производства. Китай закупает в Соединенных Штатах только около 200 000 баррелей в день нефти и рафинированного транспортного топлива. Но нефть является глобальным товаром, и контрольные цены устанавливаются на мировых рынках, а не на внутреннем рынке. Более низкие цены означают более низкую прибыль.

“Враг – это вирус, а не китайцы“

Во вторник генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин публично поблагодарил китайско-американское сообщество и других обеспокоенных американцев за помощь в борьбе со вспышкой коронавируса.

Однако Пин раскритиковал то, что американское правительство жестко ограничило поездки в Китай и из Китая. Более всего критике подверглось решение об эвакуации американского консульства в Ухани, города, где была впервые обнаружена вспышка.

“Я подчеркиваю: “Вирус – это враг, а не китайцы“, – сказал он.

Реакция Си Цзиньпина

Лидер Китая Си Цзиньпин в понедельник созвал второе специальное заседание Коммунистической партии. Это было только вторым его публичным выступлением, поскольку правительство Уханя с 23 января поместило город в карантин. Это решение было почти безусловно одобрено на самых высоких уровнях в Пекине. Более недели назад Си Цзиньпин отправил премьера Ли Кэцяна в Ухань.

Лидер Китая назвал вспышку “серьезным испытанием китайской системы и способности к управлению“. Он призвал чиновников не сопротивляться приказам и не позволять “бюрократизму“ замедлять усилия правительства по контролю над вспышкой.

“Те, кто не подчиняется единому командованию или уклоняются от ответственности, будут наказаны“, – сказал Си Цзиньпин.

Первая смерть Гонконга и призывы закрыть границу

Во вторник 39-летний мужчина в Гонконге скончался от коронавируса. Это была первая смерть от вспышки в Гонконге, и вторая за пределами материкового Китая.

Хотя Гонконг имеет общую территорию с материковым Китаем, эта территория не так сильно пострадала от вспышки, и имеет только 17 подтвержденных случаев. К примеру, в соседнем городе через границу, в Шэньчжэне, были зарегистрированы сотни случаев.

В связи с этим, правительство Гонконга было вынуждено закрыть свои границы с материковым Китаем. Все кроме трех пограничных контрольно-пропускных пунктов были закрыты еще в понедельник.

Отмечается, что через оставшиеся пункты пропуска тысячи туристов из материкового Китая по-прежнему могут попасть в Гонконг. Поэтому в понедельник более 2500 медицинских работников объявили забастовку, требуя закрыть границу полностью.

Сможет ли Китай прокормить 1,4 миллиарда человек?

Опасаясь, что эпидемия может длиться недели или даже месяцы, семьи по всему Китаю скупают продовольствие, из-за чего магазинам и супермаркетам становится сложнее хранить свежие продукты на складе.

Во многих местах перекрыты дороги, что замедляет доставку на грузовых автомобилях и повышает транспортные расходы.

Китайские чиновники пообещали, что в Ухане проблем с продуктами питания не будет. В то же время, один из крупнейших в стране центров по выращиванию, торговле и отгрузке овощей – Shouguang начал бесплатно доставлять продукты в закрытый город.

Фармацевты в поисках вакцины

Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline присоединилась к всемирной работе над вакциной от нового коронавируса, стремясь разработать тип лечения, который значительно увеличит защиту.

Этот подход основан на использовании агента, известного как адъювант, который помогает создать более сильный и длительный иммунитет против инфекций, чем может обеспечить вакцина.

“Использование этой технологии позволяет ученым гораздо быстрее производить вакцины и делать их доступными для большего числа людей“, – отметил исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям Ричард Хэтчетт.

Отмечается, что в общем более дюжины биотехнологических компаний и академических групп работают над коронавирусными вакцинами.

На борту японского лайнера 10 пассажиров заразились коронавирусом

У десяти пассажиров круизного лайнера, находящегося в карантине в Йокогаме (Япония) подтвердилось заболевание коронавирусом.

Корабль, на борту которого находилось около 3700 человек, прибыл в Йокогаму во вторник, но власти поместили их в карантин. Пассажиры с положительным результатом были доставлены на японском корабле береговой охраны в больницу. Остальные пассажиры должны оставаться в карантине на борту.

Одинокие уханьские животные

Пока Ухань на карантине, добровольцы пытаются найти и помочь тысячам домашних животных, которые остались одни. Их владельцы, выезжая из города на время китайского нового года, оставили запас еды и воды всего на несколько дней, теперь в социальных сетях они ищут тех, кто сможет спасти их любимцев от голода.

Уханьская ассоциация защиты мелких животных, которая обеспечивает домашних животных едой и водой, заявила, что за последнюю неделю она помогла более 600 домашним животным.

Один житель Ухани также рассказал, что его команда добровольцев спасла более 1000 животных с 25 января. По их оценкам, всего без присмотра в городе остались около 50 000 животных.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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