За сутки количество умерших вследствие заражения коронавирусом Covid-19 увеличилось до 1361 человек. В то же время, благодаря новому методу диагностики, количество заразившихся резко возросло до почти 60 тысяч человек.

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12 февраля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом составляет около 45 тысяч человек во всем мире. Но, благодаря новой методике диагностики, медики за сутки выявили заражение еще у 15 тысяч человек.

Таким образом, количество заразившихся на данный момент составляет 60 тысяч 329 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Медики из Китая теперь диагностируют возможное заражение коронавирусом не только с помощью специально разработанных тест-систем, но также с помощью компьютерной томографии. Благодаря проведению томографии, можно сразу же увидеть – есть ли у человека пневмония, вызванная коронавирусом.

В то же время увеличилось количество заболевших за пределами материкового Китая. В Гонконге и Сингапуре таковых по 50.

Для усиления медперсонала в Ухане, эпицентре распространения коронавируса, власти Китая направят туда 2600 военных медиков. Они будут заниматься непосредственным лечением уже госпитализированных.

По мнению Национальной комиссии по здравоохранению Китая, по состоянию на 11 февраля, зафиксировано снижение динамики заражений коронавирусом.

В комиссии пояснили, что в течение последней недели, с 6 по 11 февраля, количество новых случаев заражения уменьшилась.

Коронавирус на лайнере Diamond Princess

Заражение новым коронавирусом подтвердили у еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

В министерстве здравоохранения Японии сообщили, что проверки на наличие вируса у этих пассажиров дали положительный результат.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что состояние украинцев, зараженных китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess, остается удовлетворительным.

“Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь”, – рассказал директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев.

В Ухане врачи поднимают настроение пациентам, зараженным вирусом, танцами

В китайском городе Ухань, где началась вспышка нового коронавируса, доктора и пациенты устроили танцы в карантинном пункте.

С помощью тщательно продуманных движений рук и раскачивающихся шагов медицинский персонал в защитных костюмах, перчатках и масках попытался развлечь и поддержать пациентов, зараженных коронавирусом.

“Мы надеемся сделать атмосферу более активной, чтобы пациенты время от времени делали дыхательные упражнения и танцевали”, – объяснила старшая медсестра в больнице Чжуннань Чэнь Сяоянь.

По ее словам, танцы под веселую китайскую песню о красных цветах, могут поспособствовать выздоровлению зараженных.

“Формула-1” отсрочила гонку в Китае из-за вспышки коронавируса

“Формула-1” отсрочила проведение Гран-при в Китае из-за вспышки нового коронавируса.

Промоутер Гран-при Китая Juss Sports Group провел переговоры с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики и Шанхайской администрацией спорта и принял решение запросить отсрочку соревнований.

“В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, “Формула-1″ вместе с руководящим органом FIA (Международная автомобильная федерация — ред.) совместно решили принять запрос об отсрочке, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и фанатов”, — отметили в Формуле-1.

Организаторы соревнования и FIA сообщили, что намерены следить за развитием ситуации и готовы к согласованию других дат проведения соревнований “в конце года, если ситуация улучшится”.

В Британии начали тестировать вакцину от китайского коронавируса

В Имперском колледже Лондона начали тестировать на мышах вакцину от китайского атипичного коронавируса.

“Мы только что поместили вакцину в мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель мы сможем определить реакцию у этих мышей, в их крови, антител на коронавирус”, – рассказал исследователь Лондонского колледжа Пол Маккей.

При этом британские ученые не могут быть уверены, насколько в данный момент продвинулись в исследованиях по разработке вакцины против коронавируса их коллеги по всему миру.

В Имперском колледже надеются, что ускорить процесс поиска вакцины поможет исследование вируса SARS, который прошел по миру около двух десятилетий тому назад.

Коронавирус в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задержка эвакуации украинцев из китайского города Ухань связана с минимизацией рисков до нуля, и ни о каком срыве не идет речь.

“Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительные риски для местного населения [в Украине]. Это главная задача”, – сказал Гончарук, подчеркнув, что “есть тонкости в том, как ведет себя инфекция”.

“Укрпочта” с 12 февраля приостановила получение посылок для отправки в Китай.

“В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены”, – сказано в релизе.

В “Укрпочте” отметили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.