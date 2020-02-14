Динамика заражения коронавирусом Covid-19 из Китая идет на спад. За прошедшие сутки умерли около 20 людей. Диагностировали заражение – у почти 5 тысяч человек.

#Буквы собрали актуальную информацию на сегодня.

По официальным данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской народной республики, количество умерших от коронавируса составило 1380 человек.

Число подтвержденных случаев заражения фиксируется на отметке 63 тысячи 851 человек.

Китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч 437 человек.

Также сообщается, что от коронавируса умерли 1383 человека, а успешно завершили лечение – 6886 человек.

Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Хубэй.

ВОЗ прогнозирует, что коронавирусом могут заразиться до 65% населения Земли

Согласно модели Лонджини, каждый инфицированный коронавирусом Covid-19 при обычных условиях заражает еще двух или трех человек.

Таким образом, при неблагоприятном сценарии, заразиться коронавирусом могут до двух третей населения Земли.

Советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, считает, что замедлить распространение коронавируса могут только карантинные меры.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек.

По словам эксперта, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей земного шара.

Apple возобновит работу магазинов в Китае

Компания Apple приняла решение открыть некоторые магазины в Пекине, которые ранее были закрыты в связи с наблюдающейся вспышкой коронавируса.

В пятницу, 14 февраля, компания намерена открыть некоторые магазины в Пекине. Они будут работать по сокращенному графику — с 11 до 18 часов, а не с 10 до 22, как раньше.

Другие магазины Apple на материковом Китае (в Шанхае и Шэньчжэне) останутся закрытыми, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса.

На сайте компании размещено специальное уведомление для клиентов из Китая, где сообщается, что попасть в магазин можно будет только в маске и после проверки температуры.

“Из-за соображений общественного здравоохранения и профилактики некоторые розничные магазины временно закрыты. Пожалуйста, проверьте страницу розничного магазина для определения его часов работы. Прежде чем войти во вновь открытый розничный магазин, наденьте маску и пройдите температурный тест”, — говорится в сообщении.

В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19, очаг которого находится на материковом Китае.

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като уточнил, что от коронавируса умерла 80-летняя женщина в префектуре Канагава, которая граничит с Токио.

“Связь между новым коронавирусом и смертью женщины до сих пор неясна. Но это первая смерть человека с положительным результатом”, – сказал министр.

Коронавирус может жить на поверхности предметов более недели

Ученые пришли к выводу, что коронавирус Covid-19 может выжить на поверхности неодушевленных предметов более недели.

По данным центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время неясно, может ли человек заразится Covid-19, касаясь поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем касаясь своего рта, носа или, возможно, глаза.

Из-за того, что о Covid-19 известно совсем немного, исследователи используют данные по подобным коронавирусам, таким как SARS и MERS. Исследуя литературу по всем доступным человеческим и ветеринарным вирусам в этом семействе, специалисты обнаружили, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней. Для сравнения: вирус кори может жить на загрязненных поверхностях до двух часов.

“Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни”, – отметил врач из Университетской больницы Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что украинцы, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса, смогут вернуться уже в следующую среду.

“Мы имеем уже принято решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане будут в Украине. В Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, которые являются здоровыми, которых проверила китайские власти”, – сказала Скалецкая.

По ее словам, украинцев с Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.

Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк назвала китайский атипичный коронавирус “маркетинговым ходом”.

По ее словам, мнения народных избранников по поводу атипичного коронавируса сильно разделелились.

“Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок”, – сказала Василевская-Смаглюк.

При этом она подчеркнула, что сама принадлежит ко второй категории.

“Я принадлежу во второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен”, – заявила нардеп.

Также Василевская-Смаглюк заявила, что украинская власть в случае с вирусом надеется на “а вдруг пронесет”.