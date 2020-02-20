Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 из Китая достигло 75 тысяч 725. Из них 2 тысячи 128 человек умерли.

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По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, на территории страны коронавирусом заразились 74 тысячи 576 человек. Из них умерли в результате заболевания 2 тысячи 118 человек.

Сейчас коронавирусом болеют 56 тысяч 303 человека. Из них около 12 тысяч человек в тяжелом состоянии, а еще 16 тысяч – вылечились и выписаны из больниц.

За сутки в стране зафиксировали 394 новых случая заражения и 114 смертельных случаев.

В Гонконге зафиксировали 65 заражений, в Макао нашли десять инфицированных, на Тайване заразились 24 человека.

По данным карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в результате заражения китайским коронавирусом умерли 2128 человек. Вылечились и были выписаны из больниц 16 353 человека.

То есть во всем мире за сутки от коронавируса умер 81 человек.

Разработка вакцины от коронавируса

Правительство Австралии заявило о готовности выделить два миллиона австралийских долларов на разработку вакцины против коронавируса из Китая. Эта сумма равна 1,3 миллиона долларов США.

Соответствующее решение было принято после встречи членов правительства с ведущими австралийскими исследователями. Деньги выделили из Фонда медицинских исследований будущего (MRFF) для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса.

Французская фармацевтическая компания Sanofi Pasteur займется разработкой вакцины против нового типа коронавируса Covid-19.

Компания будет использовать результаты предыдущей работу по разработке вакцины против SARS. Такие исследования, в частности, вела Protein Sciences, приобретенная Sanofi в 2017 году.

Закончился карантин на лайнере Diamond Princess

Первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который был 14 дней на карантине из-за вспышки коронавируса, сошли на землю в порту Иокогамы (Япония).

Из-за вспышки коронавируса Covid-19 на борту круизного лайнера, были заражены 542 пассажира и члена экипажа.В целом, на борту лайнера было 3,7 тысяч человек.

Пассажиры, которые покинули лайнер, уехали на такси и автобусах, которые ожидали их в порту.

Далее планируется, что лайнер покинут еще 500 человек, у которых за время карантина так и не обнаружили симптомов коронавируса.

Те пассажиры и члены экипажа, кто имел отрицательный результат, но находился в каютах с зараженными людьми, пока останутся на борту для дополнительного карантина.

На борту судна сейчас пассажиры из более чем 50 стран. В связи с этим эпидемиологи опасаются, что судно может стать источником новой волны глобальных инфекций, несмотря на карантинные меры.

В Иране зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом

В Иране зафиксировали первые случаи заражения смертельным китайским коронавирусом.

В министерстве здравоохранения Ирана сообщили, что анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. Заболевшие находятся в городе Кум, их гражданство не уточняется.

В Южной Корее количество заболевших коронавирусом возросло до 51

В Южной Корее подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 из Китая, в результате чего количество инфицированных возросло до 51.

На месте допускают, что число зараженных может вырасти, поскольку инфицированные посещали церковные собрания и коммуницировали со многими людьми.

Медики считают, что переносчиком вируса была 61-летняя жительница города Тэгу. Было установлено, что она точно заразила 15 человек. Еще со 166 она общалась в разное время. У нее подтвердили заражение еще 10 февраля. Она была на тех же церковных собраниях, что и некоторые другие пациенты, а также прямо контактировала с пациентом, который попал в больницу до нее.

Также женщина была в Сеуле. После этого там коронавирус диагностировали у 11-летней девочки, отец которой также был заражен. Еще один случай зафиксировали у 77-летнего мужчины.

Коронавирус в Украине

Эвакуированные из китайского Уханя граждане будут изолированы в Украине на карантин. При этом будет обеспечена усиленная охрана помещений, в которых они будут находиться.

В Министерстве охраны здоровья призвали не поднимать панику по поводу прибытия эвакуируемых из Китая украинцев.

Жители городов в нескольких областях Украины выступили против размещения эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев в их больницах.

В связи с тем, что адреса медицинских учреждений держатся в секрете, среди населения началась паника: в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация с предположениями о том, в какие именно больницы для двухнедельного карантина будут направлены эвакуированные граждане.

Среди предполагаемых мест размещения оказалась, например, Киевская городская туберкулезная больница №2, которая фактически расположена на территории населенного пункта Гостомель (Гостомельское шоссе, 6).

Поддались массовой истерии и жители Львовской области. Жители Винников (город вблизи Львова) заблокировали въезды в местный госпиталь и даже принесли автомобильные шины на место акции протеста. Причиной для паники стали прошедшие в госпитале учения.

Путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

“Поскольку я нахожусь в Ухане, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевозки, отправила все документы в первой половине дня в посольство”, — поделилась Анастасия.