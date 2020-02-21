Динамика распространения коронавируса COVID-19 из Китая продолжает снижаться. За эти сутки выздоровели и были выписаны из больниц по всему миру свыше двух тысяч человек.

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Согласно карте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), число погибших в результате заражения коронавирусом в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля.

В целом, количество зараженных в Китае достигла 75245 людей. Всего в мире – 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй, эпицентре распространения коронавируса.

В четверг, 20 февраля, в провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Сутками ранее зафиксировали 349 заболевших.

Коронавирус на Diamond Princess

Власти Японии заявила, что на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили 79 новых случаев заражения. Общее количество больных судне составляет 620 человек.

У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус 2019-nCoV.

Одной из заболевших стала 24-летняя девушка из южной части страны. Перед вылетом в Австралию диагностика не показала у нее наличие коронавируса, однако она пожаловалась на похожие на грипп симптомы. По прилету домой ее поместили в карантин в аэропорту Дарвина. Последующие тесты дали положительную реакцию на 2019-nCoV.

Сейчас девушка доставлена в Королевскую больницу Аделаиды, где будет находится в изоляции.

На круизном лайнере вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира.

По словам японского профессора инфекционных заболеваний из университета Кобе Ивата Кентаро, который работал в группе медиков-чрезвычайников на Diamond Princess, карантинные меры там не были соблюдены должным образом. В частности, на борту не было ни одного медика-инфекциониста, а большая часть медперсонала даже не носила защитных масок. Несмотря на запрет покидать каюты, зараженные свободно гуляли и не реагировали на просьбы медперсонала вернуться в каюту, чтобы не подвергать опасности заражения других пассажиров.

Европейский союз заявил о готовности профинансировать расходы на эвакуацию граждан стран-членов с круизного лайнера Diamond Princess.

Из Италии в Японию уже отправили два спецрейса с медицинскими работниками на борту.

При прибытии на борт лайнера итальянская медицинская бригада оценит состояние пассажиров, и только те, у кого отрицательный результат анализа на коронавирус (COVID-19) или нет никаких симптомов заболевания, будут допущены на борт самолета.

Сколько пассажиров лайнера из стран ЕС эвакуируют – будет известно в ближайшие дни. Когда они прилетят в Европу – пробудут еще 14 дней на карантин. Карантин для эвакуированных граждан каждая страна-член ЕС будет организовывать самостоятельно.

Со стороны ЕС финансироваться будут только расходы на рейсы.

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.

В Южной Корее зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Власти страны также сообщили о 22 новых случаях заражения, в результате чего общее количество заболевших достигло 104 человек.

В заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечается, что точная причина смерти выясняется.

Большинство новых подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в городе Тэгу, где человек, зараженный вирусом, посещал церковные службы и больницу.

В Британии организовали карантин для прибывших из Уханя

Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).

Граждан Великобритании в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город за 70 км от Лондона.

Людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.

Рядом с отелем Kents Hill Park находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

ВОЗ требует немедленно сообщать о случаях коронавируса

Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы страны немедленно сообщали о новых зафиксированных случаях заболевания китайским коронавирусом.

Согласно требованиям, в течении 48 часов необходимо предоставить информацию о каждом заболевшем.

“В Международных медико-санитарных правилах национальным координаторам по ММСП всех государств-членов было предложено немедленно сообщить о любом новом подтвержденном случае COVID-19 и в течение 48 часов предоставить информацию, касающуюся клинической эпидемиологической истории и истории поездок с использованием стандартной формы отчетности ВОЗ о случаях заболевания”, – говорится в сообщении.

Коронавирусом заразились более 1000 человек в 26 странах мира

Новым коронавирусом Covid-19 заразились более 1000 человек в 26 странах мира.

“Данные из Китая продолжают показывать снижение новых случаев. Еще раз, мы воодушевлены этой тенденцией, но сейчас не время для самоуспокоения”, — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

За пределами Китая зарегистрировано уже более одной тысячи случаев заболевания.

“За пределами Китая в настоящее время зарегистрировано 1076 случаев заболевания COVID19 в 26 странах с семью смертями”, — добавил Тедрос Аданом Гебреисус.

Коронавирус в Украине

В Министерстве здравоохранения заявили, что ни у одного человека с предыдущих прямых рейсов из Китая, симптомов вируса нет.

Министр Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.

“Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны”, – написала она.

Кроме того, она отметила, что МОЗ тщательно подготовило безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.

По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.

Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.

В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.