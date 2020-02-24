#Буквы собрали последнюю информацию.

За сутки умерло 150 человек

По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки на материковом Китае умерло 150 человек.

Комиссия также подтвердила в общей сложности 409 новых случаев заражения в Китае.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране в настоящее время составляет 77 150 человек.

Китай отложил ежегодное политическое собрание

По сообщениям государственных СМИ, Китай откладывает ежегодное собрание около 3000 национальных законодателей в Пекине.

Постоянный комитет Национального народного конгресса проголосовал сегодня за перенос пленарной сессии, которая должна была открыться 5 марта. Новую дату не объявили.

Ежегодное пленарное заседание Национального народного конгресса, одного из крупнейших политических событий в году, не откладывалось и не приостанавливалось с момента окончания культурной революции в конце 1970-х годов.

Афганистан подтвердил первый случай заражения

Афганистан подтвердил свой первый случай коронавируса в провинции Герат.

У троих местных жителей было подозрение на заболевание. Все они недавно вернулись из Ирана, где зарегистрировано 43 случая.

В Герате объявлена чрезвычайная ситуация.

Кувейт подтверждает 3 случая коронавируса

У троих человек выявлен положительный результат на коронавирус после их возвращения из иранского города Мешхед. Это 61-летний гражданин Саудовской Аравии и 53-летний гражданин Кувейта. Национальность третьего лица не разглашается.

В воскресенье Кувейт эвакуировал 800 граждан из Ирана.

Страны, которые подтвердили случаи коронавируса

Коронавирус достиг более 30 стран и территорий за пределами материкового Китая:

  • Австралия (не менее 22 случаев, в том числе 7 эвакуированных с круизного лайнера)
  • Бельгия (как минимум 1 случай)
  • Камбоджа (как минимум 1 случай)
  • Канада (не менее 10 случаев)
  • Египет (как минимум 1 случай)
  • Финляндия (как минимум 1 случай)
  • Франция (не менее 12 случаев, 1 смерть)
  • Германия (минимум 16 случаев)
  • Гонконг (не менее 74 случаев, 2 случая смерти)
  • Индия (минимум 3 случая)
  • Иран (не менее 43 случаев, 8 смертей)
  • Израиль (как минимум 1 случай, эвакуированный с круизного лайнера)
  • Италия (не менее 152 случаев, 3 случая смерти)
  • Япония (не менее 838 случаев, в том числе 691 на круизном судне, 4 погибших)
  • Ливан (как минимум 1 случай)
  • Макао (не менее 10 случаев)
  • Малайзия (не менее 22 случаев)
  • Непал (как минимум 1 случай)
  • Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть)
  • Россия (минимум 2 случая)
  • Сингапур (не менее 89 случаев)
  • Южная Корея (не менее 763 случаев, 7 смертей)
  • Испания (минимум 2 случая)
  • Шри-Ланка (минимум 1 случай)
  • Швеция (как минимум 1 случай)
  • Тайвань (минимум 28 случаев, 1 смерть)
  • Таиланд (не менее 35 случаев)
  • Объединенные Арабские Эмираты (не менее 9 случаев)
  • Великобритания (не менее 13 случаев)
  • Соединенные Штаты (не менее 35 случаев, в том числе 21 человек, репатриированных из-за границы)
  • Вьетнам (не менее 16 случаев)

В Китае зафиксировали 195 повторных случаев заражения

Повторные случаи заболевания COVID-19 обнаружили у жителей китайского города Ухань, который является эпицентром распространения вируса.