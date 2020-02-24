#Буквы собрали последнюю информацию.
За сутки умерло 150 человек
По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки на материковом Китае умерло 150 человек.
Комиссия также подтвердила в общей сложности 409 новых случаев заражения в Китае.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране в настоящее время составляет 77 150 человек.
Китай отложил ежегодное политическое собрание
По сообщениям государственных СМИ, Китай откладывает ежегодное собрание около 3000 национальных законодателей в Пекине.
Постоянный комитет Национального народного конгресса проголосовал сегодня за перенос пленарной сессии, которая должна была открыться 5 марта. Новую дату не объявили.
Ежегодное пленарное заседание Национального народного конгресса, одного из крупнейших политических событий в году, не откладывалось и не приостанавливалось с момента окончания культурной революции в конце 1970-х годов.
Афганистан подтвердил первый случай заражения
Афганистан подтвердил свой первый случай коронавируса в провинции Герат.
У троих местных жителей было подозрение на заболевание. Все они недавно вернулись из Ирана, где зарегистрировано 43 случая.
В Герате объявлена чрезвычайная ситуация.
Кувейт подтверждает 3 случая коронавируса
У троих человек выявлен положительный результат на коронавирус после их возвращения из иранского города Мешхед. Это 61-летний гражданин Саудовской Аравии и 53-летний гражданин Кувейта. Национальность третьего лица не разглашается.
В воскресенье Кувейт эвакуировал 800 граждан из Ирана.
Страны, которые подтвердили случаи коронавируса
Коронавирус достиг более 30 стран и территорий за пределами материкового Китая:
- Австралия (не менее 22 случаев, в том числе 7 эвакуированных с круизного лайнера)
- Бельгия (как минимум 1 случай)
- Камбоджа (как минимум 1 случай)
- Канада (не менее 10 случаев)
- Египет (как минимум 1 случай)
- Финляндия (как минимум 1 случай)
- Франция (не менее 12 случаев, 1 смерть)
- Германия (минимум 16 случаев)
- Гонконг (не менее 74 случаев, 2 случая смерти)
- Индия (минимум 3 случая)
- Иран (не менее 43 случаев, 8 смертей)
- Израиль (как минимум 1 случай, эвакуированный с круизного лайнера)
- Италия (не менее 152 случаев, 3 случая смерти)
- Япония (не менее 838 случаев, в том числе 691 на круизном судне, 4 погибших)
- Ливан (как минимум 1 случай)
- Макао (не менее 10 случаев)
- Малайзия (не менее 22 случаев)
- Непал (как минимум 1 случай)
- Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть)
- Россия (минимум 2 случая)
- Сингапур (не менее 89 случаев)
- Южная Корея (не менее 763 случаев, 7 смертей)
- Испания (минимум 2 случая)
- Шри-Ланка (минимум 1 случай)
- Швеция (как минимум 1 случай)
- Тайвань (минимум 28 случаев, 1 смерть)
- Таиланд (не менее 35 случаев)
- Объединенные Арабские Эмираты (не менее 9 случаев)
- Великобритания (не менее 13 случаев)
- Соединенные Штаты (не менее 35 случаев, в том числе 21 человек, репатриированных из-за границы)
- Вьетнам (не менее 16 случаев)
В Китае зафиксировали 195 повторных случаев заражения
Повторные случаи заболевания COVID-19 обнаружили у жителей китайского города Ухань, который является эпицентром распространения вируса.