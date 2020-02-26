Коронавирус COVID-19: что известно на 26 февраля

По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

В Национальной комиссии по здравоохранению КНР сообщили, что количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека умерли.

В целом, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2760 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, во всем мире число больных составляет 81 тысячу. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 93 человека, трое из которых умерли. Еще вчера подхватили вирус 229 человек, сегодня их число составляет 322 человека. Сейчас Италия третья страна в мире по количеству инфицированных, впереди только Китай и Южная Корея.

В Китае за это же время зафиксировали 507 новых больных и 70 смертей. Выздоровели 2659 человек.

Южная Корея за сутки насчитала 144 случая заражения. Двое корейцев умерли, четверо вылечились.

Сообщается, что власти Южной Кореи за указанное время протестировали около 3 тысяч человек на наличие вируса.

Официальный Иран сообщает о 34 новых заражениях и 4 летальных случаях.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что он заболел коронавирусом COVID-19.

Новые случаи заражения коронавирусом в Европе

Также двух больных обнаружили в Австрии, одного в Германии.

В Швейцарии и испанском регионе Каталония зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

В Румынии коронавирусом заразился итальянский гражданин.

По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, первый новый случай инфицирования был зафиксирован в Париже. Коронавирус выявили у молодой китаянки, которая недавно вернулась из Китая.

Второй случай – мужчина, который недавно посещал регион Ломбардия в северной Италии, ставшей центром быстро растущей вспышки коронавируса в Европе.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14. При этом 11 из них выздоровели и один человек умер.

В Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг с коронавирусом госпитализирован 25-летний мужчина, который, предположительно, заразился во время своей недавней поездки в Милан.

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия с симптомами болезни была госпитализирована супружеская пара. Наличие коронавируса было подтверждено у супруги.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-2019 в Германии достигло 18. Большинство из них в настоящее время уже выписаны из больницы.

Во время брифинга центра контроля заболеваний США (US CDC) было сообщено, что вопрос о возможности вспышки китайского вируса уже не стоит, на повестке дня сейчас, когда именно в Соединенных Штатах это случится. В Сан-Франциско уже объявили чрезвычайное положение, хотя случаев заражения не зафиксировано.

Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США быть готовыми к возможному распространению коронавируса на территории страны.

Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса

Командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был пройти в Южной Корее с 22 по 29 марта, перенесен в связи со вспышкой коронавируса.

“В условиях вспышки коронавируса по всей Южной Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета”, – сообщается в коммюнике.

При этом в федерации предварительно зарезервировали новые даты проведения турнира – 21-28 июня.

Вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах Америки через год.

Американские политики обсуждали на слушаниях дополнительный бюджетный запрос в размере 2,5 млрд долларов на борьбу новым коронавирусом, направленный на Капитолийский холм администрацией США.

Национальный институт здоровья США отметил, что медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают взрослые госпитализированные пациенты с диагностированным коронавирусом.

Российские СМИ распространили дезинформацию о том, что в Китае “Арбидол” признали лекарством от коронавируса.

При этом на данный момент фейк уже был опубликован некоторыми украинскими СМИ.

Техническое руководство для сдерживания COVID-19 от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала технические рекомендации для стран относительно сдерживания коронавируса COVID-19.

Обнаружение случая заболевания:

Заболевшего следует проинструктировать.

немедленно надеть медицинскую маску;

соблюдение правил гигиены рук;

немедленная изоляция в каюте, комнате или помещении с закрытой дверью.

Помимо медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь, ко всем лицам, попадающим в изолятор следует применять стандартные меры предосторожности.

Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.

Евросоюз выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом

Европейский союз выделит более 230 млн евро на противодействие распространению смертельного коронавируса COVID-19.

Речь идет о сумме в 232 млн евро. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальное – в ближайшие месяцы.

“Поскольку количество случаев заражения продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где бы то ни было, международное сообщество должно работать вместе, и Европа должна играть ведущую роль”, – подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пакет помощи в 232 млн евро предусматривает выделение:

• 114 млн евро для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, для глобального плана готовности и реагирования (речь идет о готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в странах, в которых системы здравоохранения слабы и устойчивость которых ограничена);

• 15 миллионов евро для Африки, в том числе Институту Пастера в Дакаре на организацию быстрой диагностики и эпидемиологического надзора;

• 100 миллионов евро на исследования, связанные с диагностикой, терапией и профилактикой (из них 90 миллионов – на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью в поисках вакцины и 10 миллионов – на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии);

• 3 млн евро – Механизму гражданской защиты ЕС для оплаты рейсов по репатриации граждан Евросоюза из Уханя.

Коронавирус в Украине

В инфекционное отделение Черновицкой областной больницы поместили женщину, которая недавно вернулась из Италии.

“Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными на коронавирус, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результат”, – отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти Украины приняли решение проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны.

Министерство охраны здоровья подготовило рисованные видеоролики с рекомендациями о том, как избежать заражения коронавирусом.

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Украинцы члены-экипажа лайнера Diamond Princess не планируют возвращаться в Украину в ближайшее время и хотят пройти карантин в Японии.