В результате заражения китайским коронавирусом COVID-19, число летальных случаев в мире увеличилось до 2920 человек. Всплеск эпидемии наблюдается на территории Италии и Ирана.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего за время распространения болезни подтвердили 85179 заражений.

Из них на территории материкового Китая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 79 251.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, количество умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до 2 835 человек.

В настоящий момент коронавирусом болеют 37 414 человек, из них 7 664 находятся в тяжелом состоянии.

Еще 39 тысяч человек выписаны из больниц.

На сегодняшний день общее число выздоровевших впервые превысило число тех, кто находится на лечении (37 414).

За последние сутки по всему Китаю были выявлены 427 новых случаев заражения, из больниц выписали 2885 человек, скончались 47, зарегистрировано еще 248 случаев с подозрением на коронавирус.

Распространение коронавируса

Наибольшее количество смертей, после материкового Китая, в Иране – 34 и Италии – 21.

В Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса COVID-19.

В Иране у нескольких народных депутатов обнаружен коронавирус COVID-19. Работа парламента приостановлена.

Число больных в Италии увеличилось до 889 человек, хотя еще вечером количество зараженных составило 821 человека. В основном, болеют люди старше 70 лет.

Папа Римский Франциск отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за недомогания.

В Южной Корее насчитали 2931 инфицированных.

В Гонконге (Китай) собаку поместили на карантин из-за возможного заражения коронавирусом.

Соединенные Штаты Америки закрывают свою крупнейшую военную базу за пределами страны из-за распространения нового китайского атипичного коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Республики Беларусь сообщили, что в стране зарегистрирован “первый завозной случай коронавируса”.

О случае заражения коронавирусом сообщили и в Минздраве Литвы. Согласно данным ведомства, заболевшая вернулась из итальянской Вероны 24 февраля. Женщину изолировали в больнице. У нее легкие симптомы заболевания.

Первый случай заражения подтвердили и власти Новой Зеландии. Пациентом является мужчина в возрасте 60 лет, который недавно вернулся из Ирана. Он проходит лечение в городской больнице Окленда, и его состояние улучшается.

В Нигерии заболевание обнаружили в Лагосе у гражданина Италии, который приехал в страну три дня назад. Итальянец работает в Нигерии и вернулся из Милана 25 февраля. Состояние его здоровья является стабильным.

В Нидерландах органы здравоохранения сообщили об обнаружении вируса у человека, который недавно прибыл из Италии. Отмечается, что пациент в городе Тилбург путешествовал по северной Италии и в настоящее время находится в изоляции.

В Китае провели патологоанатомическую экспертизу тела первого умершего от коронавируса COVID-2019.

Вскрытие показало, что вирус, в первую очередь, поражает легкие человека.

В США медики определили, как долго коронавирус “живет” на разных поверхностях

Директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что им удалось установить, как долго коронавирус может оставаться активным на разных поверхностях.

Для меди и стали – это около двух часов.

На картоне и пластике активным коронавирус может оставаться дольше. Насколько дольше – предстоит выяснить.

Исходя из проведенной экспертизы, представители CDC предположили, что коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess мог распространится не воздушно-капельным путем, а именно через активность на различных поверхностях.

В медицинском учреждении отметили, что активность коронавируса на различных поверхностях не должна повлиять на грузовые перевозки.

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Международный автосалон в Женеве пришлось отменить из-за распространения эпидемии коронавируса.

Автосалон планировали открыть 3 марта 2020 года.

“Нам жаль, что возникла такая ситуация, но здоровье всех участников – наш приоритет. Это форс-мажор и потеря для производителей, которые массово инвестировали в это шоу”, – сообщил председатель шоу.

Средства за приобретенные на автошоу билеты будут возмещены.

Вакцина от коронавируса

Создание вакцины против китайского коронавируса COVID-19 займет, как минимум, один год.

Ученые и фармацевтические компании стремятся разработать и протестировать методы лечения и вакцины против COVID-19. Работа над обоими направлениями продвигается с беспрецедентной скоростью – но исследователи начинают разработку вакцин с нуля, поэтому этот процесс займет много времени.

Эксперты говорят, что пройдет год или 18 месяцев, а может и больше, прежде чем они станут доступны для общественности.

Фармацевтическая компания Moderna является самой продвинутой в этом процессе: у нее уже есть вакцина такого типа, которая готова к тестированию. Испытания на 45 здоровых людях начнется в марте или апреле и займет около трех месяцев. После этого ее нужно будет протестировать на еще большей группе, чтобы проверить, действительно ли она иммунизирует людей против нового коронавируса. Это, в свою очередь, займет от шести до восьми месяцев. И потом, его придется изготавливать в огромных масштабах, что создает дополнительную проблему.

Люди, выступающие против вакцинации, боятся, что правительства заставят всех вакцинироваться против коронавируса.

Коронавирус в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории столицы подготовлены 500 мест для размещения больных коронавирусом COVID-19.

В Украине с 10 марта появятся быстрые тесты для выявления коронавируса COVID-19, которые помогут установить диагноз за 15-20 минут.

В Киеве состоялись учебно-тренировочные занятия по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических мероприятий.