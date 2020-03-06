Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по территории мира. Наиболее количество заболевавших, как и прежде, зафиксировано на территории Китая. В Украине пока что только один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.

На территории Китая от коронавируса COVID-19 умерли 3042 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 80 552. В настоящий момент болеют 23 784 человека (5737 человек находятся в тяжелом состоянии), 53 726 человек выписаны из больниц.

За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 1681 человека, скончались 30 (в провинции Хубэй – 29, один на Хайнане), зарегистрированы еще 102 случая с подозрением на коронавирус.

За последние сутки выявлены 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36.

В Гонконге выявлено 104 случая заражения (из них два человека скончались, 46 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 44 человека (из них один скончался и 12 вылечились).

Распространение коронавируса

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Италии за сутки обнаружили 769 новых больных, 41 человек умерли.

Всего в Италии на COVID-19 заболели 3858 человек.

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением коронавируса. В связи с этим принято решение закрыть все университеты и школы.

В Испании подтверждены 37 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 591 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6284 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о “критический момент” в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в ЮАР, Боснии и Герцоговине.

Правительство Израиля расширило “карантинный список” до восьми стран. Туристов и граждан из этих стран будут помещать на карантин, как только они будут приезжать в Израиль.

МВФ выделил $50 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса

Международный валютный фонд объявил о выделении 50 миллиардов долларов помощи странам, пострадавшим от коронавируса.

В МВФ заявили, что выделят деньги, чтобы помочь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения сдержать эпидемию.

“Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго это будет продолжаться, пока трудно предсказать”, – отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В закрытом из-за коронавируса Лувре прошел показ Louis Vuitton

В музее Лувра, который в настоящее время закрыт для посетителей из-за опасений относительно коронавируса, временно открыли для показа люксового бренда Louis Vuitton.

В Новых Санжарах завершился срок обсервации эвакуированных из Уханя украинцев

В Новых Санжарах (Полтавская область) завершился срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя 20 февраля из-за вспышки коронавируса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Новых Санжарах проинспектировал специальную противоэпидемическую вертолётную группу реагирования для транспортировки больных коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский посетил Новые Санжары, где встретился с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами, которые две недели провели на обсервации.

Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела две недели вместе с эвакуированными.

Коронавирус в Украине

В Черновицкой области госпитализировали еще двух граждан Украины с подозрением на коронавирус.

В области отменяют массовые мероприятия и закрыли на карантин вузы и школы.

Жительницу Краматорска Донецкой области 5 марта госпитализировали по подозрению на китайский коронавирус. Она недавно вернулась из Таиланда.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что люди, имеющие прививки от кори, “почти не болеют” коронавирусом COVID-19.

Украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за запрета на вывоз собаки, сообщила, что с ней до сих пор никто не связался по поводу возможной эвакуации.

В Минздраве Украины анонсировали введение противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса.