Вспышка коронавируса, которая наблюдается в Китае, уже начала оказывать влияние на работу туристических центров в Европе.

Об этом идет речь в статьей Thе New York Times.

По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2000 году китайские туристы за рубежом потратили порядка 10 миллиардов долларов. Уже в 2018 году эта цифра составила 277 миллиардов долларов. Многие европейские города рассчитывали, что смогут заработать благодаря китайским туристам и в этом году. Но, как известно, 27 января Пекин запретил групповые туристические туры для своих граждан из-за вспышки нового коронавируса, и европейские туристические центры уже начали ощущать влияние эпидемии.

Франция

По данным парижского бюро конвенций и посетителей, туристы из Китая составляют около 3% от общего количества. Это около 800 тысяч посещений в год.

Отсутствие китайских туристов не сказалось, например, на посещаемости Лувра. А вот продажи в некоторых магазинах и отелях, которые были ориентированы на клиентов из Китая и зарабатывали на них около 80% от общей прибыли, резко упали.

В частности, сильно пострадали роскошные бутики, которые китайские туристы ценят за возможность купить оригинальные товары. Например, одна из любимых остановок китайских туристов — магазин Louis Vuitton в универмаге Galeries Lafayette, расположенном в самом центре Парижа. Как сообщила журналистам сотрудница киоска напротив магазины, обычно возле него собираются длинные широкие очереди, однако сегодня под магазином не встретишь более десятка человек.

В Дижоне, втором любимом французском городе китайских туристов после Парижа, китайские туроператоры отменили бронирование на три тысячи номеров в примерно 40 отелях, и нет туристов, которые могли бы занять их места.

Италия

Как и везде в Европе, туристический сектор Италии значительно выиграл от экономического роста Китая за последние два десятилетия. Последствия вспышки коронавируса, особенно для предприятий, обслуживающих постоянно растущий китайский рынок, были незамедлительными.

“Это похоже на землетрясение, чрезвычайную ситуацию”, — сказала Маттиа Моранди, представитель итальянского министерства культуры и туризма.

Накануне 21 января министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини и его китайский коллега Ло Шуган начали годовую многогранную программу, направленную на развитие культурных обменов и туризма между двумя странами. Ожидалось, что прямые рейсы между Италией и Китаем за год утроятся, увеличившись с 56 до 108 в неделю. 27 января авиасообщение между Италией и Китаем было прекращено.

Стоит отметить, что вспышка коронавируса оказала влияние не только на количество туристов из Китая — уменьшилось и количество путешественников из других стран.

“Люди не хотят быть в поездах или самолетах или ходить на конференции. … Эффект психоза”, — сказал Альберто Корти, который отвечает за сектор туризма в Confcommercio, ведущей бизнес-ассоциации Италии.

Правительству Италии пришлось рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи пострадавшим из-за эпидемии туроператорам.

Испания

На прошлой неделе крупнейшая в мире выставка мобильной связи Mobile World Congress была отменена из-за вспышки коронавируса. Она должна была начаться в Барселоне 24 февраля. Испанские власти и организаторы ярмарки настаивали на том, что Барселона полностью готова избежать распространения коронавируса, но список участников, которые отменили свое участие (среди них и такие гиганты Amazon, Intel и Facebook) с каждым днем становился все больше.

По словам Ады Колау, мэра Барселоны, конференция должна была принести городу более 100 тысяч посетителей и доходы в 500 миллионов евро или около 540 миллионов долларов. Ожидалось также, что он создаст 14 тысяч временных рабочих мест и позволит отелям заполниться полностью в низкий сезон.

Германия

В Германии, где на китайцев приходится около 3 процентов посетителей, любимые направления, такие как Мюнхен и Гейдельберг, сообщают об отмене туристических групп и снижении числа туристов.

Например, в отеле Euro Park Hotel International, что находится в Фюссене, недалеко от сказочного замка Нойшванштайн, гражданами Китая были отменены все заказы вплоть до середины апреля.

Австрия

В Австрии китайцы нередко посещают город Гальштат, расположенный неподалеку от старинных соляных шахт.

“Китайские туристы очень ценны для нас. Они тратят деньги, делая покупки, и, как правило, проводят ночь в дорогих отеля”, — отметил Грегор Грицки, глава регионального бюро по туризму Гальштата.

Обычно наплыв туристов из этого региона наблюдается в теплое время года, поэтому местные власти надеются, что ситуция исправится к лету.

“Мы надеемся на признаки того, что это не продлится слишком долго”, — отметил Грицки.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.