Количество летальных случаев вследствие заражения коронавирусом Covid-19 за сутки выросло на 143, составив 1523 в целом.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о тот, что количество смертельных случаев вследствие заражения коронавируса достигло отметки 1523, что на 143 больше чем сутками ранее.

Только на территории эпицентра распространения коронавирса, в провинции Хубэй, было зафиксировано 139 смертельных случаев.

В целом, на территории материкового Китая, за сутки зафиксировали 2641 новый случай заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество инфицированных достигло 66 тысяч 492 человек.

В то же время карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса свидетельствует о 67 тысячах 88 случаях заражения.

Во всем мире зарегистрированы 1526 смертей.

Полностью вылечились и выписаны из больниц 8279 человек.

Общая динамика заражения коронавирусом и летальных случаев пошла на спад.

Китайских гимнасток не пустили на чемпионат мира в Австралии

Китайские гимнастки вышли из чемпионата мира в Австралии из-за запрета на въезд из-за вспышки коронавируса.

Сборная Китая по спортивной гимнастике должна біла вступить в чемпионат мира на следующей неделе в Мельбурне.

Ограничения на въезд иностранных граждан из Китая были введены в начале февраля и продлены еще на неделю в четверг.

Это продление фактически исключает участие Китая в чемпионате мира 20-23 февраля, который предлагает квалификационные очки для Олимпийских игр в Токио в этом году.

В Японии подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

В Министерстве здравоохранения подтвердили информацию о четырех новых случаях заражения коронавирусом COVID-19.

Вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель такси, перевозившая пассажира круизного лайнера Diamond Princess.

Еще два случая зафиксировали в Токио. Там зараженные контактировали с водителем такси.

Четвертый случай – заражение 70-летнего мужчины, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из докторов.

На данный момент общее количество инфицированных коронавирусом в Японии увеличилось до 254 человек. Из них 219 случаев на лайнере Diamond Princess и 35 случаев на территории страны.

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На территории Египта был подтвержден первый случая заражения новым коронавирусом.

ВОЗ подтвердила информацию Министерства здравоохранения и народонаселения Египта касательно первого случая инфицирования новым коронавирусом на территории государства. Сообщается, что речь идет об иностранном гражданине.

“Это иностранный гражданин, который был передал в больницу для изоляции, последующего наблюдения и проверки состояния здоровья. На данный момент у него не обнаруживаются симптомы заболевания, а его состояние полностью стабильно”, — говорится в сообщении.

Плазму крови выздоровевших от коронавируса будут использовать для лечения тяжелобольных

Государственные фармакологические производители Китая собирают плазму крови людей, выздоровевших после коронавируса, чтобы использовать ее для лечения тяжелобольных.

Медики изучили плазму людей, переболевших коронавирусом, установив, что в ней есть мощные антитела, с помощью которых можно вылечить тяжелобольных пациентов. К примеру, первый эксперимент показал, что с 8 февраля с помощью плазмы удалось поставить на ноги десятерых тяжело больных пациентов.

Состояние пациентов, которым вводили плазму, улучшилось в течение суток. У них увеличился уровень кислорода в крови и снизился уровень воспаления.

В связи с этим медики призвали тех, кто вылечились от коронавируса, сдавать кровь.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.

“С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где они общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Есть оперативный штаб в Правительстве, который решает вопросы выделения средств, принятия всех необходимых решений. Задержки нет. Имеет место размеренная, рассудительная процедура принятия решений, для того чтобы обеспечить прибытие украинских граждан в Украину. Но в то же время — дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного распространения заболевания, которое сейчас в Китае”, – рассказала Скалецкая.

Она уточнила, что на борт самолета примут только украинцев без симптомов коронавируса.

Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что эпидемия коронавируса в Китае предоставляет Украине возможности для увеличения экспорта металлургической продукции.

“На самом деле тут есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы… Ну, так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия… Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас поднять экспорт. Потому что мир будет замещать это в других местах”, — заявил Милованов.

В свою очередь ведущий шоу Савик Шустер прервал реплику министра, отметив, что “так лучше не говорить, ведь потом еще будут цитировать где-нибудь на английском языке”, имея в виду, что эта реплика является крайне некорректной.

Также Милованов выразил мнение, что негативного влияния на экономику Украины из-за вспышки коронавируса не будет.