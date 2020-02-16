По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей увеличилось до 1 666 случаев.

#Буквы собрали основную информацию на данный момент.

За сутки умерло 142 человека

В Китае за субботу, 15 февраля, подтверждено 2009 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 142 человека умерли.

Так, 139 человек умерли в провинции Хубэй (Центральный Китай), два – в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) и один – в провинции Хунань (Центральный Китай).

Страны и количество подтвержденных случаев заражения

Австралия (15 случаев) Бельгия (1 случай) Камбоджа (1 случай) Канада (7 случаев) Финляндия (1 случай) Франция (11 случаев, 1 смерть) Германия (16 случаев) Гонконг (56 случаев, 1 смерть) Индия (3 случая) Италия (3 случая) Япония (всего 407: 51 случай на суше, включая 1 смерть + 356 с круизного лайнера) Макао (10 случаев) Малайзия (19 случаев) Непал (1 случай) Филиппины (3 случая, 1 смерть) Россия (2 случая) Сингапур (72 случая) Южная Корея (29 случаев) Испания (2 случая) Шри-Ланка (1 случай) Швеция (1 случай) Тайвань (18 случаев) Таиланд (33 случая) Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев) Великобритания (8 случаев) США (15 случаев) Вьетнам (16 случаев) Египет (1 случай)

Коронавирус у троих израильтян с судна Diamond Princess

У троих израильтян, которые находятся на круизном судне Diamond Princess – положительный результат на коронавирус.

Граждан Израиля поместят в больницу в Японии. Кроме того, страна отправит своего врача в Японию.

В Иерусалиме в воскресенье днем у Западной стены в Старом городе будет проведена массовая молитва “в надежде остановить эпидемию коронавируса”, заявила Общественная раввинская ассоциация.

Количество заболевших в Гонконге – 57

Власти Гонконга подтвердили один новый случай заболевания коронавирусом, в результате чего общее количество больных достигло 57 человек.

Заболел 54-летний мужчина.

Напомним, что в Гонконге один человек умер от последствий вируса.

Италия эвакуирует 35 граждан с лайнера Diamond Princess

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что его правительство планирует эвакуировать 35 итальянцев, которые в настоящее время находятся в круизе Diamond Princess в Японии.

Сейчас ожидается вылет рейса, который привезет в страну итальянских граждан.

Кроме того, компания-оператор лайнера Diamond Princess отменила до апреля все будущие круизы на этом судне.

У 46 американцев на Diamond Princess положительный результат на вирус

Сообщается, что заболевшие американцы не смогут сегодня сесть на чартерный самолет правительства США. Им придется оставаться в японских больницах до полного выздоровления.