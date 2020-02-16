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За сутки умерло 142 человека
В Китае за субботу, 15 февраля, подтверждено 2009 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 142 человека умерли.
Так, 139 человек умерли в провинции Хубэй (Центральный Китай), два – в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) и один – в провинции Хунань (Центральный Китай).
Страны и количество подтвержденных случаев заражения
- Австралия (15 случаев)
- Бельгия (1 случай)
- Камбоджа (1 случай)
- Канада (7 случаев)
- Финляндия (1 случай)
- Франция (11 случаев, 1 смерть)
- Германия (16 случаев)
- Гонконг (56 случаев, 1 смерть)
- Индия (3 случая)
- Италия (3 случая)
- Япония (всего 407: 51 случай на суше, включая 1 смерть + 356 с круизного лайнера)
- Макао (10 случаев)
- Малайзия (19 случаев)
- Непал (1 случай)
- Филиппины (3 случая, 1 смерть)
- Россия (2 случая)
- Сингапур (72 случая)
- Южная Корея (29 случаев)
- Испания (2 случая)
- Шри-Ланка (1 случай)
- Швеция (1 случай)
- Тайвань (18 случаев)
- Таиланд (33 случая)
- Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев)
- Великобритания (8 случаев)
- США (15 случаев)
- Вьетнам (16 случаев)
- Египет (1 случай)
Коронавирус у троих израильтян с судна Diamond Princess
У троих израильтян, которые находятся на круизном судне Diamond Princess – положительный результат на коронавирус.
Граждан Израиля поместят в больницу в Японии. Кроме того, страна отправит своего врача в Японию.
В Иерусалиме в воскресенье днем у Западной стены в Старом городе будет проведена массовая молитва “в надежде остановить эпидемию коронавируса”, заявила Общественная раввинская ассоциация.
Количество заболевших в Гонконге – 57
Власти Гонконга подтвердили один новый случай заболевания коронавирусом, в результате чего общее количество больных достигло 57 человек.
Заболел 54-летний мужчина.
Напомним, что в Гонконге один человек умер от последствий вируса.
Италия эвакуирует 35 граждан с лайнера Diamond Princess
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что его правительство планирует эвакуировать 35 итальянцев, которые в настоящее время находятся в круизе Diamond Princess в Японии.
Сейчас ожидается вылет рейса, который привезет в страну итальянских граждан.
Кроме того, компания-оператор лайнера Diamond Princess отменила до апреля все будущие круизы на этом судне.
У 46 американцев на Diamond Princess положительный результат на вирус
Сообщается, что заболевшие американцы не смогут сегодня сесть на чартерный самолет правительства США. Им придется оставаться в японских больницах до полного выздоровления.