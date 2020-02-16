#Буквы собрали основную информацию на данный момент.

За сутки умерло 142 человека

В Китае за субботу, 15 февраля, подтверждено 2009 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 142 человека умерли.

Так, 139 человек умерли в провинции Хубэй (Центральный Китай), два – в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) и один – в провинции Хунань (Центральный Китай).

Страны и количество подтвержденных случаев заражения

  1. Австралия (15 случаев)
  2. Бельгия (1 случай)
  3. Камбоджа (1 случай)
  4. Канада (7 случаев)
  5. Финляндия (1 случай)
  6. Франция (11 случаев, 1 смерть)
  7. Германия (16 случаев)
  8. Гонконг (56 случаев, 1 смерть)
  9. Индия (3 случая)
  10. Италия (3 случая)
  11. Япония (всего 407: 51 случай на суше, включая 1 смерть + 356 с круизного лайнера)
  12. Макао (10 случаев)
  13. Малайзия (19 случаев)
  14. Непал (1 случай)
  15. Филиппины (3 случая, 1 смерть)
  16. Россия (2 случая)
  17. Сингапур (72 случая)
  18. Южная Корея (29 случаев)
  19. Испания (2 случая)
  20. Шри-Ланка (1 случай)
  21. Швеция (1 случай)
  22. Тайвань (18 случаев)
  23. Таиланд (33 случая)
  24. Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев)
  25. Великобритания (8 случаев)
  26. США (15 случаев)
  27. Вьетнам (16 случаев)
  28. Египет (1 случай)

Коронавирус у троих израильтян с судна Diamond Princess

Diamond Princess_cruise ship

BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images

У троих израильтян, которые находятся на круизном судне Diamond Princess – положительный результат на коронавирус.

Граждан Израиля поместят в больницу в Японии. Кроме того, страна отправит своего врача в Японию.

В Иерусалиме в воскресенье днем у Западной стены в Старом городе будет проведена массовая молитва “в надежде остановить эпидемию коронавируса”, заявила Общественная раввинская ассоциация.

Количество заболевших в Гонконге – 57

Власти Гонконга подтвердили один новый случай заболевания коронавирусом, в результате чего общее количество больных достигло 57 человек.

Заболел 54-летний мужчина.

Напомним, что в Гонконге один человек умер от последствий вируса.

Италия эвакуирует 35 граждан с лайнера Diamond Princess

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что его правительство планирует эвакуировать 35 итальянцев, которые в настоящее время находятся в круизе Diamond Princess в Японии.

Сейчас ожидается вылет рейса, который привезет в страну итальянских граждан.

Кроме того, компания-оператор лайнера Diamond Princess отменила до апреля все будущие круизы на этом судне.

У 46 американцев на Diamond Princess положительный результат на вирус

Сообщается, что заболевшие американцы не смогут сегодня сесть на чартерный самолет правительства США. Им придется оставаться в японских больницах до полного выздоровления.